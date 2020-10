Estado de SP entra em alerta para temporais nesta quinta

Depois da tarde mais seca desde o fim de setembro, com apenas 13% de umidade no ar no meio da tarde, a população da cidade de São Paulo, e todo o estado de São Paulo, deve se preparar para uma virada radical do tempo nesta quinta-feira, 29 de outubro. A chegada de uma frente fria pelo litoral e a proximidade com um forte sistema de baixa pressão atmosférica no interior do estado, deixam todas as regiões paulistas em alerta para temporais.

SP em alerta para temporais nesta quinta

No decorrer desta quinta-feira, 29 de outubro, uma forte área de baixa pressão atmosférica, associada a uma frente fria, vão gerar nuvens muito carregadas por todo o estado de São Paulo.

A situação é de alerta para chuva forte, raios e ventania com potencial para causar diversos transtornos para a população do estado de São Paulo, como alagamentos em centros urbanos, queda de árvores e falhas de energia. Todas as regiões paulistas ficam sujeitas a estes temporais, mas em diferentes períodos do dia.

No Oeste Paulista, região de Presidente Prudente, chove desde a madrugada desta quinta-feira. A chuva vai se espalhando para o Noroeste e parte do Norte do estado ainda pela manhã. Cidades como São José do Rio Preto e Ribeirão Preto podem ter pancadas de chuva já pela manhã.

Nas demais áreas do interior paulista, na Grande São Paulo e pelo litoral, a manhã desta quinta-feira ainda terá períodos com sol e temperaturas em rápida elevação, mas a chegada da nova frente fria ao estado de São Paulo traz aumento da nebulosidade e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.

Apesar da chegada da frente fria, a sensação ar abafado ainda vai predominar no estado de São Paulo até o meio da tarde. Mas depois, o vento frio da frente fria junto com a chuva e o aumento da nebulosidade vão fazer a temperatura baixar rapidamente.

Então, atenção com a roupa que for sair de casa nesta quinta-feira na Grande São Paulo! Você pode sentir um certo calor e abafamento de manhã e um pouco de frio no fim da tarde.

Sexta-feira instável

As áreas de instabilidade desta frente fria devem permanecer sobre o estado de São Paulo durante a sexta-feira. A maioria das regiões paulistas vão passar a última sexta-feira de outubro de 2020 com predomínio de céu nublado, chuva e temperatura amena. Na Grande São Paulo, o dia já será com sensação de frio.

Fim de semana

As áreas instabilidade da frente fria vão se dissipar sobre parte do estado de São Paulo no próximo fim de semana. O sol volta a predominar no centro-oeste do estado, mas a Grande São Paulo, o Norte e o Leste do estado e o litoral terão um fim de semana com muita nebulosidade, chuva e temperatura amena.