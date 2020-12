Estado de São Paulo volta para Fase Vermelha a partir desta sexta

No dia 1º, 2 e 3 de janeiro o Estado de São Paulo volta para a Fase Vermelha do Plano SP. Com a determinação do governador João Dória (PSDB), nestes dias, apenas estabelecimentos considerados essenciais podem abrir as portas.

EVENTOS. Apesar da determinação – que prevaleceu também nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, casas de eventos de Americana e Santa Bárbara realizaram festas de forma irregular, com grande público e – segundo registros feitos por pessoas que estiveram nos locais – todos sem máscaras.

Várias festas estão sendo divulgadas pelas mesmas casas para a virada do ano que, após a meia-noite, já é dia 1º e teoricamente não poderiam funcionar. As divulgações das festas estão sendo feitas publicamente nas redes sociais.

FISCALIZAÇÃO. Na última semana a Guarda Municipal de Americana encerrou uma festa em uma chácara na Praia Azul, o Espaço Unique. O responsável pelo evento foi levado por desobediência. Na mesma noite a Vigilância Estadual e o Batalhão de Choque estiveram em Americana e também encerraram um evento na Boate Tropical, também na Praia Azul.