Estado de São Paulo vai terminar 2020 com temporais

Com a mudança no padrão de circulação atmosférica, a tendência é de uma semana bastante instável no estado de São Paulo. Até o fim de 2020, a expectativa é de vários temporais no estado, inclusive na capital paulista.

A Climatempo alerta para fortes pancadas de chuva, que acumulam volumes elevados em curto período, raios, granizo e fortes rajadas de vento. A ocorrência de tempo severo pode ocasionar em alagamentos/enchentes, deslizamentos de terra, destelhamento de imóveis e queda de árvores e postes.

Até o dia 31 de dezembro, os maiores acumulados de chuva (que variam de 50 a 150 mm), são esperados para a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba, o Litoral Norte, a região de Campinas e o centro-norte do estado.

Mesmo com a chuva, o sol vai aparecer ao longo da semana e o ar vai seguir abafado em praticamente todas as áreas.