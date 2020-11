Estado anuncia R$ 86 milhões em construção e reforma de Etecs e Fatecs

O vice-governador Rodrigo Garcia anunciou um investimento de mais de R$ 86 milhões em obras de construção e reforma em 23 Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS). O evento ocorreu nesta terça-feira (10), no Palácio dos Bandeirantes, com a participação da secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e da vice-diretora-superintendente do CPS, Emilena Lorenzon Bianco.

Os investimentos contemplam a construção da sede de duas novas Fatecs nos municípios de Rio Claro e Suzano, além de duas novas Etecs em Cravinhos e Sumaré. As quatro futuras unidades deverão receber juntas um valor superior a R$ 57 milhões.

“Essa ação se soma a uma série de outras iniciativas focadas na recuperação econômica sob o comando do Governador João Doria. Etec e Fatec têm tudo a ver com emprego e renda. É isso que estamos privilegiando hoje para que o Centro Paula Souza continue sendo o orgulho de São Paulo”, ressaltou Rodrigo Garcia.

“Com a implantação das novas Etecs e Fatecs, chegaremos à marca de 300 unidades em todo o Estado, ampliando ainda mais a oferta de cursos aos jovens que buscam uma oportunidade. Investir em educação profissional é o melhor caminho para conectar nossos jovens ao mundo do trabalho e empreendedorismo”, afirmou Patricia Ellen.

Ainda estão previstas reformas e melhorias em outras 19 unidades. Entre os principais serviços a serem realizados estão obras de adequação para acessibilidade, pintura, reforma e manutenção de instalações elétricas e hidráulicas.

“Todos os investimentos serão muito bem aplicados e esperamos com isso atender um número maior de pessoas, bem como aprimorar a infraestrutura já existente para melhorar cada vez mais a qualidade do ensino oferecido pela instituição”, disse Emilena Lorenzon Bianco.