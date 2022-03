Estado abre licitação para a construção de Clínica Veterinária gratuita na região

O Governo de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde, abriu a concorrência para a contratação da empresa que irá construir a Clínica Veterinária Meu Pet em Santa Bárbara d’Oeste. A informação é do deputado federal Vanderlei Macris, que intermediou o recurso.

“É uma alegria confirmar esta etapa desta importante conquista para causa animal. A clínica Meu Pet atenderá cães e gatos de maneira gratuita. Um avanço para as famílias que tem pets e que muitas vezes não tem recursos para uma consulta, um exame ou procedimento para o bem estar do seu bichinho de estimação”, disse Macris.

De acordo com edital, o encerramento do certame ocorrerá no dia 18 de abril. O investimento da clínica que atenderá também Americana e Nova Odessa será de R$ 5 milhões. A unidade contará com salas cirúrgicas, de medicação, internação e equipamentos para ofertar atendimento regionalizado aos animais domésticos.

Serão oferecidos serviços como consultas clínicas, cirurgias, exames de ultrassom, raio-x e endoscopia, laboratório de análise clínicas, setor de urgência e emergência, além dos serviços de vacinação, castração e adoção responsável.