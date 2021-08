Estádio do União Barbarense vai a leilão em outubro

A Diretoria do União Agrícola Barbarense, através de seu Diretor Jurídico, Dr. Régis Godoy, vem esclarecer que realmente foi agendada para o dia 20/10/2021 eventuais interessados para alienação dos bens do UNIÃO AGRÍCOLA BARBARENSE FUTEBOL CLUBE.

Em nota o clube afirma que infelizmente essa é uma realidade que o União Barbarense está enfrentando a muito tempo. A situação financeira e a má gestão em administrações anteriores resultaram nessa triste realidade.

Em contato com o corretor judicial responsável pela alienação, Dr. Adílio Gregório Pereira, o União Barbarense questionou maiores detalhes quanto a avaliação do imóvel e demais informações quanto ao Leilão, entretanto, foi informado que nas próximas semanas sairá um edital com todas as informações necessárias. O clube informa que irá aguardar a confirmação e condições do Leilão para se posicionarem quanto a qualquer atitude jurídica neste momento.

O Departamento Jurídico segue, acompanhando cada passo desse processo, garantindo que será respeitado todos os preceitos legais de todo o certame. O clube ainda afirma estar ciente de toda a situação financeira e administrativa que estão enfrentando, mas segue forte dentro de seus limites.

O União Barbarense na figura de seu Presidente, Daniel de Castro (Gordo), segue trabalhando em busca de alternativas financeiras para propor um acordo de parcelamento de toda a dívida, entretanto, pelo atual momento que todos passamos, essa tarefa se torna cada vez difícil.

O Departamento Jurídico segue acompanhando de perto o processo e tomará todas as medidas possíveis e cabíveis para que seja resguardado um dos maiores patrimônios de Santa Bárbara d’Oeste.