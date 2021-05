Estacionou “pertinho” da guia e teve o carro guinchado

Durante patrulhamento da Guarda Municipal de Americana pela Rua Heitor Santon, no bairro São Jerônimo, equipe percebeu que havia um veículo estacionado afastado da guia da calçada.

A forma como o carro estava estacionado, além de infringir o artigo 181, inc. II do CTB, estava atrapalhando o trânsito no local, principalmente a passagem de ônibus.

Diante dos fatos, foi realizada a autuação e o veículo foi levado ao pátio municipal. No momento da remoção, não havia queixa de crime contra o veículo e o proprietário não havia sido localizado.