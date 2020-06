Estação que trata lodo tem investimento de R$3 milhões

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com a construção da Estação de Tratamento de Lodo (ETL) que, em conjunto com outra já existente, permitirá tratar os resíduos sólidos que são gerados nos processos de tratamento da água no município.

Com grande contribuição na redução de perdas de água e no avanço significativo para o meio ambiente, a ETL tem investimento na ordem de R$ 3 milhões, com recursos próprios do DAE e do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos).

A nova unidade de tratamento de lodo está localizada nas dependências da ETA II – Estação de Tratamento de Água, na Vila Aparecida, a qual gera em torno de 10 toneladas de resíduos sólidos por dia com o tratamento de água. Sua concepção prevê separar o sólido da água bruta, permitindo o armazenamento e a recirculação dessa água para as etapas do tratamento e seu reúso nas tarefas de limpeza dos filtros.

Na preservação do meio ambiente, a nova estação, prevista para ser entregue no início de 2021, trará impactos positivos com a destinação adequada dos rejeitos (lodo). Após sua desidratação na estação, o lodo será recolhido e descartado em aterro sanitário específico. Outra estação de tratamento de lodo se encontra em plena operação na ETA IV, no Jardim Souza Queiroz.