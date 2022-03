Estação Ferroviária recebe nova edição do ‘Odessão Festival’ neste domingo

Neste domingo (27/03), Nova Odessa vai se agitar com as atrações de mais uma edição do “Odessão Festival”. Com repertório que vai do rock ao hip hop, o festival de música com artistas locais acontece das 11h às 20h, na Estação Ferroviária de Nova Odessa, localizada na Praça Central José Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho. A última edição do evento aconteceu em novembro de 2021, retomando o tradicional modelo presencial após o período de isolamento devido a Covid-19.

Essa edição é realizada com Auxílio Cultural da Lei Aldir Blanc (Lei Federal nº 14.017, de auxílio emergencial destinado ao setor cultural), como contrapartida do músico (e um dos idealizadores do evento) Diego Gomez.

A entrada é gratuita. Como opções de alimentação, haverá barracas de espetinho, chope, hot dog, pastel e alimentação vegetariana e vegana. Feiras alternativas e de artesanato também farão parte do evento, que trará uma variedade de opções em suas barracas.

Diego Gomez comentou sobre o apoio do Departamento de Cultura da Prefeitura, que vem dando suporte para a cena artística da cidade, “A expectativa é a melhor possível. Nunca na história do festival ‘Odessão’ tivemos tanto apoio e valorização com os artistas locais vindos da Prefeitura de Nova Odessa. A contemplação da Lei Aldir Blanc comprova o ciclo de conquistas do Departamento de Cultura junto aos artistas”, disse Diego.

Mais informações sobre o evento, podem ser conferidas nas redes sociais do Odessão @odessaofestival, ou através de contato com o Departamento de Cultura e Turismo

PROGRAMAÇÃO

Confira a programação completa do “Odessão Festival”, com os artistas participantes:

– Carlão D’us Dreads

– Brand New Face

– MC Vini

– Caos Onipresente

– Rethurno

A LEI

A Lei Federal nº 14.017, conhecida como “Aldir Blanc” e publicada em 29 de julho de 2020, trata de ações emergenciais destinadas ao setor cultural, entre artistas, produtores e espaços culturais que foram prejudicados durante a pandemia da Covid-19.

O nome da lei é uma homenagem ao compositor e cronista carioca Aldir Blanc (1946-2020), falecido no dia 04 de maio, sendo um dos primeiros artistas brasileiros a falecer em decorrência de complicações do novo coronavírus no Brasil.

Para o uso da Lei Federal, R$ 293 mil foram disponibilizados para a realização do edital deste ano, com valores individuais indo de R$ 842,00 a R$ 2.542,50 para artistas, e subsídios de até R$ 5.000,00 para espaços culturais.

No total, foram 40 projetos aprovados, entre apresentações artísticas e masterclass, sendo 22 vindas de artistas – incluindo músicos, bailarinos, produtores e artesãos – e duas contrapartidas vindas de espaços culturais.

“A Lei Aldir Blanc representa um avanço significativo no reconhecimento da Cultura. Em um momento muito difícil como o da pandemia de Covid-19, a classe artística precisa de ajuda para se reerguer”, afirmou Cadu Pinotti Jr, responsável pelo Departamento.