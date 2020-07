Estabelecimentos furam a quarentena e são notificados em Nova Odessa

Um bar foi autuado no último final de semana, em Nova Odessa, durante ações realizadas pela Vigilância Sanitária para coibir aglomerações e garantir o cumprimento das regras da quarentena. A fiscalização ocorreu entre a noite de sexta-feira (24) e o início da tarde de domingo (26) e contou com a participação de funcionários da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo e da Guarda Civil Municipal. Chácaras, açougues, um lar de idosos, um espaço de rodeios e um pesqueiro também foram inspecionados. Ao todo, 16 estabelecimentos foram notificados pelo descumprimento de medidas sanitárias.

A ‘operação fim de semana’ começou na noite de sexta, com foco em bares. No Jardim Santa Rosa, um bar foi autuado por infringir o ‘Plano São Paulo’, que proíbe a abertura desse tipo de serviço nas fases vermelha e laranja – Nova Odessa retornou nesta segunda (27) à fase laranja, menos restritiva. “O estabelecimento já havia sido orientado sobre a proibição e foi flagrado aberto, com pessoas consumindo”, explicou a coordenadora da Vigilância Sanitária, Meria Brito de Jesus. O responsável tem dez dias para recorrer. Irregularidades também foram constatadas em bares nos bairros Mathilde Berzin, Bela Vista, Alvorada e Santa Rita. Os proprietários receberam termos de ciência.

Com intuito de coibir festas, agentes da Vigilância Sanitária novaodessense percorreram regiões de chácaras na noite de sábado (25). A operação, que teve apoio da Secretaria de Esportes e suporte da Guarda Civil Municipal, foi realizada nos bairros Campo Belo, Guarapari e Ceci Ovos. Nenhuma irregularidade, porém, foi encontrada.

Bares também foram fiscalizados no sábado. Foram flagradas irregularidades em estabelecimentos nos bairros Klavin, Guarapari e Alvorada. “Um dos bares, na esquina das ruas dos Jequitibás e das Imbuias, no Jardim Alvorada, estava lotado, com pessoas consumindo e o atendente sem máscara, num total flagrante de descumprimento de protocolos sanitários. Pedimos para que todos saíssem e orientamos o proprietário”, explicou a diretora de Vigilância em Saúde, Priscilla Amaral Rangel Belmonte.

No domingo (26), os fiscais se concentraram em açougues que comercializam carnes assadas, no Jardim das Palmeiras, Jardim São Manoel e Jardim São Jorge. “Orientamos os proprietários sobre os cuidados que precisam ser tomados no preparo e venda desses produtos e reforçamos o uso obrigatório de máscaras”, afirmou Meria Brito de Jesus.

Ainda no domingo, uma denúncia levou os fiscais da Vigilância Sanitária a um espaço para rodeios, no Jardim Marajoara, e a um pesqueiro no bairro Fazenda Velha. O local de pesca reunia aproximadamente 20 pessoas e foi notificado. Nenhuma irregularidade foi constatada no recinto de rodeios. Os agentes também flagraram pessoas em bares, consumindo, nos bairros Vila Azenha, São Jorge e Palmeiras.

DIA DOS AVÓS. Em um lar de longa permanência de idosos na Vila Azenha, familiares foram flagrados do lado de fora, visitando residentes, em comemoração ao Dia dos Avós. Eles foram orientados pelos fiscais sobre a proibição das visitas por conta da pandemia. No local, foram registrados dois casos da doença. Um dos infectados – morador de 76 anos – não resistiu às complicações da de Covid-19 e morreu no dia 4 de maio.