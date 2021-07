Estabelecimentos com aglomeração e consumo após horário permitido são notificados

Pelo menos 14 estabelecimentos foram notificados durante a fiscalização do cumprimento do Plano SP neste final de semana em Americana. Diversos locais seguem promovendo aglomeração e funcionando após o horário permitido durante a “força-tarefa” de diminuir a disseminação do coronavírus no município.

Veja o relatório da Guarda Municipal:

Rua Padre Epifânio Estevam, 84 Centro

Beppo Restaurante

Situação: Consumo no local após o horário permitido, notificado

Av Brasil, 1833 Jd. Paulista

Tchay Santomé

Situação: aglomeração em frente ao estabelecimento, notificado

Avenida Geraldo Gobbo, 379 Boa Vista

Adega Garage3

Situação: aglomeração no local, notificado

Rua Presidente Vargas, 658 Vila Medon

Gráfica Edenilson Nascimento

Situação: local com aglomeração e consumo no local, notificado

Rua Serra do Japi, Pq. da Liberdade

Bar e Tabacaria Caribe

Situação: aglomeração em frente ao estabelecimento, notificado.

Seo Tchay

Fechado

Mr. Pub

Fechado

Dom Pablo

Fechado

Comércios e eventos que estavam funcionando em desacordo com o com o plano São Paulo fase de transição, sendo os responsáveis orientados pela equipe conforme documentos.

Bar e Restaurante Trips Av. Paulista 35 Jd Nossa Senhora de Fátima

Fass Burguer R Washington Luiz 732 Centro

Dolores House R Igarata 731 Jd Ipiranga

Fass Beer R Peru 12 Vl Frezarin

Mr. Chow R. Das Paineiras 189 Jd São Paulo

London Pub R Dom Barreto 709 Vl Frezarin

Praça Brasil Av. Brasil 335 Jd Girassol

Notificado

******

Locais que foram averiguados, pois houve denúncia de funcionamento irregular , (descumprimento do plano São Paulo fase de transição ), porém no momento em que a equipe compareceu nos referidos locais se encontravam fechados.

Bar Do Vô Fernando R Gonçalves Dias 660 22h10

Deposito De Bebidas Top Beer R. Eliete Cardoso 38 00h45

******

Transcorreu sem novidades os estabelecimentos abaixo descritos que foram monitorado pela equipe. (Equipe voltou ao local em outro horário).

John Gow R. Hermam Muller Carioba 275 Jd Girassol

Bar e Rest. Trips Av. Paulista 35 Jd Nossa Senhora De Fátima

Don Pablo Lounge R Itauna 282 Jd Ipiranga

No domingo, a equipe permaneceu a disposição da Uvisa realizando a orientação sobre as medidas de segurança com relação ao plano São Paulo.

FEIRA LIVRE BAIRRO ANTONIO ZANAGA

A equipe realizou orientação aos frequentadores e feirantes do local.

FEIRA DO ROLO PQ DA LIBERDADE

A equipe realizou orientação aos frequentadores do local.

FEIRA DO AUTOMÓVEL

A equipe realizou orientação nos frequentadores do local.

ORLA DA PRAIA DOS NAMORADOS

Foi realizada visita nos quiosques e orientação aos frequentadores do local.

TALÃO 30228

LOCAL : “MR SHOW” RUA DAS PAINEIRAS 189 Atendimento de denúncia de som alto aglomeração, porém no momento da fiscalização não havia irregularidades, proprietário foi devidamente orientado.

TALÃO 30242

LOCAL: “BAR DO ZEZÃO” RUA ANTÔNIO CAMPANA 358

Atendimento de denúncia de som alto aglomeração, porém no momento da fiscalização não havia irregularidades, proprietário foi qualificado e devidamente orientado.