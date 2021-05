Está no ar site do aniversário de 116 anos de Nova Odessa

A programação do aniversário de 116 anos de fundação de Nova Odessa, preparada pela Prefeitura da cidade para marcar a data mesmo durante a pandemia, continua. Já está no ar o “hotsite” especialmente criado pela Diretoria Municipal de Cultura para a data – celebrada no próximo dia 24 de maio. O endereço é o http://aniversario.novaodessa.sp.gov.br/.

“O hotsite visa ser um portal de conhecimento da nossa cidade nesses 116 anos de história. Ele contém um resumo da nossa história, que também está sendo contada através da exposição fotográfica no saguão da Prefeitura nesse mês comemorativo, além de todos os principais pontos de lazer, turísticos e históricos da cidade, junto com um texto resumido sobre o local”, explicou o diretor de Cultura da cidade, Carlos Pinotti Jr.

“Além do mais, mapeamos as diversas opções gastronômicas que temos na cidade, para incentivar a economia do município e também colocamos a programação oficial do mês de maio. É um tour virtual para quem ainda não pode sair de casa. Vale muito a pena conferir. Ressaltamos um agradecimento especial à agência Must Criativa, que fez o site com todo carinho como doação para nossa cidade, sem custo algum aos cofres públicos”, finalizou o diretor.

Programação

A programação de aniversário de Nova Odessa foi lançada dia 06/05 pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, com a Exposição Fotográfica “Nova Odessa: 116 Anos de História”, no saguão do Paço.

A exposição traz imagens raras de várias partes da cidade, que traçam o caminho histórico percorrido até aqui pela população, e permanece aberta ao público durante todo o mês de maio, mas com controle de acesso e de lotação (impostos pelas regras do Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia), diariamente em horário comercial, e também das 17h às 19h das terças e quintas-feiras.

A programação continuou no sábado (08/05), com a primeira edição especial da Feira de Artesanato – que acontece novamente no próximo dia 22/05, das 9h às 14h, na Praça Central José Gazzetta, com entrada gratuita e diversos expositores locais.

Já na semana do aniversário da cidade (que é comemorado no dia 24 de maio), a tradicional Banda Sinfônica Municipal vai realizar diversas “lives” (apresentações ao vivo) no Teatro e no Paço Municipal, para oferecer uma “comemoração sonora” a toda à população.

E, para os amantes do Rock, haverá também o “Odessão Festival”, um evento solidário realizado pelo músico Diego Gomes, que será feito no formato de “live” nos três últimos sábados do mês (dias 15, 22 e 29 de maio, das 13h às 17h), com o apoio da Prefeitura.

Para mais informações, é só entrar em contato com a Diretoria de Cultura através do e-mail [email protected] ou do WhatsApp oficial do setor, o (19) 99762-6369.