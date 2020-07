Esquizofrenia e Transtorno Bipolar: saiba como diferenciá-los

Esquizofrenia e Transtorno Bipolar são duas doenças mentais que afetam a maneira como as pessoas pensam e agem. Por terem alguns sintomas em comum, às vezes pode parecer difícil distingui-las, mas também há grandes diferenças entre as duas.

Uma das principais características do Transtorno Bipolar são as variações no humor, que dificultam a realização das atividades cotidianas. Já nos casos de Esquizofrenia, os problemas com o humor não são o ponto central, e sim as alucinações, que podem dificultar o relacionamento interpessoal e o discernimento do que é real ou não.

Neste post que contou com a colaboração da Dra. Luciana Mancini Bari, clínica geral do Hospital Santa Mônica, você vai saber mais sobre cada uma dessas duas doenças e aprender quais são as principais diferenças entre a Esquizofrenia e o Transtorno Bipolar. Acompanhe!

Características da Esquizofrenia



A Esquizofrenia é uma doença que atinge 23 milhões de pessoas no mundo e dois milhões de brasileiros. A doença faz com que as pessoas passem a interpretar a realidade de forma diferente, o que afeta o modo como ela pensa, sente e se comporta. Isso acontece por conta da liberação excessiva de dopamina pelo corpo, neurotransmissor responsável por ativar ou inibir a atividade cerebral.

A causa exata dessa alteração ainda é desconhecida pela medicina, mas fatores como hereditariedade, ambiente e química cerebral alterada podem influenciar o surgimento da doença ou a intensidade dos sintomas.

O resultado dessas alterações é a dificuldade do cérebro em entender a realidade, elaborar pensamentos e formular respostas emocionais mais complexas. Isso pode causar alucinações, comportamento agitado ou agressivo, compulsão, delírio, perda de memória, ansiedade, entre outras coisas.

Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a Esquizofrenia é um distúrbio de múltiplas personalidades. Ela é uma doença crônica, que exige tratamento durante toda a vida do paciente. Infelizmente, o esquizofrênico ainda sofre muitos preconceitos, pois a doença é, erroneamente, associada à agressividade, à violência e a manicômios.

Em ambos os casos, o paciente passa por tratamentos terapêuticos, com terapias familiar, comportamental e em grupo, psicoeducação e participação em grupos de apoio. Vale ressaltar que ” o diagnóstico e o tratamento precoce nessas doenças são muito importantes pois evitam a progressão do quadro”, segundo a Dra. Luciana.

O Hospital Santa Mônica tem mais de 50 anos de experiência no tratamento de transtornos mentais. Aqui, os pacientes são acompanhados por uma equipe multidisciplinar especializada e têm acesso a toda a estrutura necessária para o tratamento médico e terapêutico.

Como a internação do paciente pode se fazer necessária nos casos dessas e outras doenças, dispomos, ainda, de quartos especiais, onde os pacientes podem se acomodar confortavelmente para que o tratamento seja feito da melhor maneira possível.

Sintomas da Esquizofrenia



Os sintomas da Esquizofrenia costumam se manifestar entre os 15 e os 35 anos de idade do paciente. A doença pode ocorrer em crianças, mas esses casos são raros. Os sintomas podem estar associados à psicose, a interrupções nas emoções e à cognição. A seguir, confira uma lista com os principais sinais da doença:

alucinações;

delírios;

agitação corporal;

pensamentos desordenados;

redução da capacidade de expressar emoções;

falta de vontade de exercer atividades que antes eram prazerosas;

dificuldade de se manter concentrado em uma atividade;

redução da fala;

lentidão intelectual;

incapacidade de tomar decisões.

Características do Transtorno Bipolar



O Transtorno Bipolar, conhecido por alguns como Bipolaridade, é um distúrbio que tem como principal característica a variação constante humor — depressão, euforia e apatia se alternam de forma súbita. A doença atinge cerca de 140 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A sua incidência é muito maior do que a da Esquizofrenia, mais rara.

Durante as crises de euforia, o paciente pode ter dificuldades para dormir e apresentar perda de contato com a realidade. Já nos episódios depressivos, a falta de motivação e a perda do interesse por atividades cotidianas são os sinais mais observados. Essas mudanças podem durar por dias ou meses.

O Transtorno Bipolar é uma doença crônica, que deve ser tratada durante toda a vida do paciente. O diagnóstico também deve ser feito por um médico psiquiatra, por meio da observação do comportamento e da análise do histórico médico do indivíduo.

Sintomas do Transtorno Bipolar



Ao contrário do que acontece nos casos de Esquizofrenia, o paciente com Transtorno Bipolar não precisa apresentar sintomas como alucinações, delírios e confusão de pensamento para ser diagnosticado, apesar de existir a possibilidade desses sinais se manifestarem.

Para que o diagnóstico seja confirmado, é preciso que o paciente tenha tido, pelo menos, um episódio de mania. Veja, a seguir, os principais sintomas da doença e saiba como identificar o Transtorno Bipolar.

Sintomas da fase de euforia



aceleração do pensamento e da fala;

sensação de bem-estar;

agitação;

menor necessidade de sono;

maior energia;

impulsividade;

ideias grandiosas;

sensação de poder.

Sintomas da fase de depressão



alterações no apetite;

perda de energia;

falta de interesse por atividades que antes eram prazerosas;

sentimento de inutilidade ou culpa;

pensamentos suicidas;

isolamento social.

Principais diferenças entre Esquizofrenia e Transtorno Bipolar



De forma resumida, a diferença entre Esquizofrenia e Transtorno Bipolar é que a primeira envolve sintomas psicóticos, alucinações e distorções da realidade, enquanto a segunda precisa incluir um episódio de mania e podem ocorrer repetidos episódios de depressão.

No Transtorno Bipolar, os episódios duram, pelo menos, 4 dias, podendo chegar a meses. Já na Esquizofrenia, os sintomas se apresentam de forma constante, geralmente por um período de 6 meses, segundo um artigo divulgado pelo site Very Well Mind.

Importância do tratamento



Os tratamentos para Esquizofrenia e Transtorno Bipolar são muito importantes para manter a qualidade de vida do paciente. O acompanhamento médico adequado também melhora a relação do paciente com familiares e outras pessoas próximas e facilita a execução de atividades de rotina.

O tratamento contra Esquizofrenia inclui o uso de medicamentos antipsicóticos e antitremores. Já nos casos de Transtorno Bipolar, os medicamentos mais utilizados são os ansiolíticos, anticonvulsivantes, neurolépticos e, também, os antipsicóticos.

Em ambos os casos, o paciente passa por tratamentos terapêuticos, com terapias familiar, comportamental e em grupo, psicoeducação e participação em grupos de apoio. Vale ressaltar que ” o diagnóstico e o tratamento precoce nessas doenças são muito importantes pois evitam a progressão do quadro”, segundo a Dr Luciana.

O Hospital Santa Mônica tem mais de 50 anos de experiência no tratamento de transtornos mentais. Aqui, os pacientes são acompanhados por uma equipe multidisciplinar especializada e têm acesso a toda a estrutura necessária para o tratamento médico e terapêutico.

Como a internação do paciente pode se fazer necessária nos casos dessas e outras doenças, dispomos, ainda, de quartos especiais, onde os pacientes podem se acomodar confortavelmente para que o tratamento seja feito da melhor maneira possível.