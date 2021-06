Esquerda vence eleição no Peru. Castillo bate Fujimori filha

O socialista peruano Pedro Castillo venceu a eleição para presidente do Peru. Ele mantém pequena vantagem nas eleições presidenciais em um país profundamente dividido desde o início da apuração dos votos, mas não há mais chances da candidata Keiko Fujimori o alcançar. Com quase todos os votos processados nesta quarta-feira (9), embora com uma lacuna de apenas 70 mil, as cédulas contestadas ainda podem ser decisivas.

Castillo, filho de fazendeiros analfabetos que abalou a elite política do país andino e obteve grande apoio da população rural pobre, teve 50,2% com 99,8% dos votos processados – apenas 0,4% à frente do rival de direita Keiko Fujimori. A contagem é, no entanto, preliminar porque cerca de 300 mil votos foram contestados, o que precisará ser examinado por um júri eleitoral. Esse processo, no entanto, levará vários dias para ser concluído.

AÉCIA- Fujimori tem esperança de recuperar a vitória e uma autoridade de seu partido disse à uma rádio peruana que eles estavam se preparando com a ajuda de advogados para comprovar as alegações infundadas que ela havia feito alegando que partidários de Castillo tentaram roubar votos.