Esquerda puxa ‘Fora Bolsonaro’ na região

O Fora Bolsonaro que acontece nas principais do país este sábado teve sua versão regional e unificada (Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa) esta manhã em Santa Bárbara d’Oeste. E contou com duas vereadoras, movimentos sociais e partidos de esquerda. Apeoesp (Professores), Movimento Negro, PSol, PT, PCdoB e outros partidos fizeram a caminhada em Santa Bárbara.

As vereadores Professora Juliana (PT Americana) e Esther Moraes (PL Santa Bárbara) participaram do evento que durou cerca de 1 hora e acabou na praça central de SB. Representantes de movimentos e partidos falaram contra o governo atual, a favor da vacinação e do uso de medidas sanitárias para se evitar a propagação do vírus da Covid 19.

Uma das preocupações dos presentes foi a questão econômica, que tem afetado em especial os mais pobres- com problemas mais graves com habitação e alimentação.

A organização considerou o evento bem sucedido e bastante tranquilo.