Esposa de prefeiturável se defende após ser vacinada em Nova Odessa

Esposa do ex-candidato a prefeito de Nova Odessa em 2020, Dr. Lourenço (PSDB), Deise Klavin Alvarenga recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) e foi criticada por munícipes em rede social. Mesmo sendo enfermeira por formação e o imunizante tendo prioridade a profissionais da saúde, Deise se posicionou contra a acusação de ”fura fila”.

O questionamento de alguns cidadãos se deve ao fato de Deise não trabalhar na linha de frente do Covid-19 nem ser funcionária concursada da rede municipal de saúde. Houve postagens de pessoas inclusive marcando vereadores, com pedido de ‘averiguações’, questionando se ela teria passado na frente de outros munícipes na fila da vacinação.

Depois de atualizar a foto de perfil com a tag ‘vacinada’, Deise fez um post se posicionando: “Aos curiosos e maldosos da nossa cidade Nova Odessa que desconfiaram que “furei fila” na vacina do Covid, está aqui, tenho Coren (com muito orgulho) e trabalho sim como enfermeira! Basta???”. Na imagem, ela exibia o documento do Conselho Regional de Enfermagem.