Esposa atualiza quadro de Thiago do sindicato

Funcionário da prefeitura de Americana por mais de 10 anos e personagem atuante no sindicato dos Servidores alguns anos atrás, Thiago Matos pegou a Covid-19 e está entubado em Campinas para tratamento. Ele coordena o grupo do Hospital Municipal de Americana e a esposa dele postou atualização do quadro de saúde dele.

‎Michele Lima‎ para HMA