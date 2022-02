Esportes premia destaques da Copa Inver de Futebol

A Secretaria de Esportes de Americana, juntamente com o patrocinador Inver Bank, realiza no dia 3 de fevereiro cerimônia de fechamento da Copa Inver de Futebol, que foi realizada de 7 de novembro a 19 de dezembro do ano passado.

Durante o encontro, que acontece às 19h30, serão apresentados os destaques da competição e premiados os melhores jogadores da temporada.

Serão premiados os seguintes atletas:

Ataque: Vinicius (São Jerônimo/Bruxela), Jobinho (Cantareira) e Vitor (Atalaia);

Meio campo: Renan (Descubra), Diego Macedo (River Plate) e Diego Jussani (Cidade Jardim);

Laterais: Diogo (River Plate) e Rafael (São Jerônimo/Bruxela);

Zagueiros: Juninho Carrinho (São Jerônimo/Bruxela) e Tauã (Descubra);

Goleiro: Charles (São Jerônimo/Bruxela);

Técnico: Wilson Donega (River Plate);

Artilheiros: Vinicius (São Jerônimo/Bruxela) e Jobinho (Cantareira), ambos com 10 gols;

Goleiro menos vazado: Caio (Descubra), com dois gols sofridos.

Organizada pela Secretaria Municipal de Esportes de Americana, a Copa Inver de Futebol contou com a participação de 27 equipes, divididas em seis grupos de quatro equipes e um grupo de três. A final foi realizada em 19 de dezembro, com vitória da equipe do São Jerônimo/Bruxela.

A premiação ocorrerá na sede do HC Grêmio Esporte Clube, que fica na Avenida Joaquim Boer, 792, bairro Santa Cruz, e é reservada a convidados.