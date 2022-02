Esportes define programação do Projeto Esporte e Lazer na Cidade

A Secretaria de Esportes de Americana já definiu a programação de aulas aos domingos na Avenida Antonio Pinto Duarte, dentro do Projeto Esporte e Lazer na Cidade, que mantém o local interditado ao trânsito para a realização de atividades recreativas e esportivas.

Neste domingo (6), haverá aula de yoga, com a professora Priscilla Caju; dia 13, acontece a aula de forró, com o professor Marco Aurélio, do grupo Ritmo y Sabor; dia 20, a atividade será de ginástica funcional, com o professor Kaio Lange; e fechando o mês, no dia 27 haverá aula de atletismo, com a professora Ângela, do Projeto Velozes em Ação.

As atividades começam sempre às nove da manhã, exceto em dias de chuva. Se o tempo não estiver bom, as aulas serão adiadas e remarcadas para outros finais de semana.

“A programação foi montada pensando no lazer de toda a família, na oportunidade de as pessoas se reunirem ao ar livre e praticarem atividades saudáveis”, disse a secretária de Esportes, Grasiele Agostinho Rezende da Silva.