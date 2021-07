5 esportes para crianças com atraso no desenvolvimento

Praticar esportes é uma atividade que a maioria de nós realizamos naturalmente, de acordo com as nossas preferências e facilidades. Contudo, para as crianças com atraso no desenvolvimento, como o autismo, pode ser algo bastante desafiador.

Mas isso não significa que elas não possam praticar atividades físicas, pelo contrário, elas devem ser estimuladas a realizar esportes adequados as suas limitações, levando em consideração as suas principais habilidades no momento de escolher a prática.

Os esportes coletivos, como futebol, basquete e vôlei, tendem a ser mais difíceis para essas crianças praticarem, pois exigem uma boa capacidade de comunicação entre os membros da equipe e um alto nível de força e coordenação, e elas costumam apresentar limitações em relação a essas habilidades.

A boa notícia é que nem todas atividades coletivas exigem essas habilidades, além de haver diversas que não precisam necessariamente ser realizadas em grupo.

A analista do comportamento e diretora do Instituto de Educação e Análise do Comportamento (IEAC), Michelli Freitas, indicou 5 atividades físicas para as crianças com atraso no desenvolvimento:

1- Natação: a natação é um esporte que traz muitos benefícios, pois atua na respiração, na circulação, nas articulações e na musculatura, diminui a ansiedade e previne problemas de saúde. Além dos movimentos básicos de natação, podem ser realizadas brincadeiras na água com bola e outros acessórios apropriados, e competições individuais ou em equipe.

2- Atletismo: o atletismo é um esporte que envolve habilidades de correr, saltar, lançar e menos habilidades de comunicação do que os outros esportes em equipe. Podendo ser praticado em grupo ou individualmente, ele diminui a ansiedade e exercita quase todos os músculos do corpo, além de evitar a obesidade e outros problemas de saúde.

3- Fazer caminhadas: caminhar é um esporte que tende a proporcionar a sensação de paz e sossego, sendo um ótimo calmante. Podendo ser realizado individualmente ou em grupo, é uma maneira fácil de se exercitar e apreciar a natureza sem a pressão de comunicação social, além de fortalecer os músculos do corpo, diminuir a ansiedade e prevenir doenças.

4- Andar a cavalo: andar a cavalo é um esporte fantástico, já sendo muito utilizado como atividade terapêutica (equoterapia) para crianças com atraso no desenvolvimento. Além de contribuir com o desenvolvimento das habilidades de comunicação e interação social, a equitação traz diversos benefícios para a saúde física e mental, e tende a criar um vínculo muito positivo entre a criança e o animal.

5- Andar de bicicleta: ainda que andar de bicicleta seja um esporte que exija uma boa noção de equilíbrio, ele pode ser uma ótima opção para praticar ao ar livre, quando as habilidades básicas já forem dominadas pelas crianças. Pode ser praticado em grupo ou individualmente, apenas por diversão ou em uma competição. Caso a criança apresente muita dificuldade com o equilíbrio, algumas opções são usar um triciclo ou adicionar rodinhas à bicicleta.

**Michelli Freitas é analista do comportamento, psicopedagoga e diretora do IEAC (Instituto de Educação e Análise do Comportamento).