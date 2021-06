Espiritualidade ganha espaço na TV Brasileira

Mística e espiritualista, Kélida é especialista em simpatias, benzimentos, banhos, vidência e tarot cigano, aborda de maneira delicada e humana sobre espiritualidade, alma gêmea, amor, cartas psicografadas. Com a espiritualidade presente em sua vida desde os cinco anos de idade, quando aprendeu a ler cartas em um acampamento cigano, Kélida reforça que essa conexão não tem a ver com crença ou religião e é isso que ela vai mostrar na televisão, todos os sábados, às 10h00.

Até então, Kélida explorava o tema em suas redes sociais e no seu canal no Youtube, onde realiza rituais e orienta milhares de seguidores acerca de dúvidas e questionamentos espirituais. Mas, no dia 12 de Junho, ela estreia na Rede Brasil de Televisão, o Programa 7 Sentidos – o primeiro da TV brasileira a dedicar-se única e exclusivamente a assuntos místicos e espirituais sem vínculo religioso. O programa será semanal, com início às 10h00.

Para os quadros, Kelida trouxe “Conselhos da Alma”, onde a espiritualidade trará mensagens para assuntos diversos como amor, saúde, família, relacionamentos em geral, prosperidade; “Tarot Interativo” será um ambiente de aconselhamento a telespectadores e seguidores das redes sociais que poderão participar através das redes sociais; “Magia na Prática” com dicas e ensinamento sobre simpatia e rituais e “Horoscopo da semana”, com previsão para todos os signos.

“O programa é uma grande realização, tanto pessoal quanto profissional. E assim que as restrições acabarem, teremos entrevistas, quadros externos e tudo mais que eu puder fazer para ajudar as pessoas a acabarem com pré-conceitos, com ideias equivocadas sobre a espiritualidade. Quero quebrar tabus e chegar à casa e ao coração das pessoas”, conclui Kélida.

Kelida é conhecida e reconhecida por suas previsões, foi também a primeira a realizar uma gira de umbanda, transmitida ao vivo pela internet para milhares de pessoas e reforça que a espiritualidade é algo que se manifesta em nossa vida de uma maneira palpável e por isso acaba sendo confundida com religião, mas a espiritualidade é um conceito transcendental que tem como missão nos ajudar a encontrar o nosso propósito, dar sentido a nossa vida e nos unir a algo maior e é isso que ela trará todos os sábados, na Rede Brasil.

Programa 7 Sentidos

Estreia: 12 de Junho.

Onde? Rede Brasil de Televisão

Que horas? Das 10h00 às 10h30.

Apresentadora: Kelida

Mais informações: [email protected]