Espetáculo Via Crucis lança temporada 2022; 9 a 17 de abril

O mais consolidado espetáculo teatral da Região Metropolitana de Campinas, o Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste, revelou nesta quarta-feira (9) o elenco principal da edição 2022, em coletiva à imprensa, autoridades e convidados, realizada no Teatro Municipal “Manoel Lyra” local que receberá o evento neste ano. Na ocasião também foi lançada a exposição itinerante “Detalhes da Paixão”, que traz figurinos utilizados em outras edições da peça.

Devido à pandemia, de 9 a 17 de abril, sempre às 20 horas, com entrada franca, o espetáculo acontecerá de maneira diferente: o Teatro Municipal “Manoel Lyra” receberá a encenação, viabilizando a adoção de medidas cautelares durante os ensaios e apresentações com foco no enfrentamento à disseminação da Covid-19.

No ano passado para manter viva a tradição mesmo durante o período de isolamento social, foram exibidas de maneira on-line edições de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 do Espetáculo Via Crucis. Já em 2020 foram realizadas as oficinas: “O Corpo – Um território livre”, “Princípios da direção teatral”, “Maquiagem cênica” e “Grotowski – Princípios e Características”.

“Estamos muito felizes neste ano em retomar o Espetáculo Via Crucis, referência na região toda e reconhecido como uma encenação feita por pessoas dedicadas e qualificadas, que buscam trazer o melhor para cidade. A história já é conhecida por todos. E, ano após ano, essa história é contada de uma forma que emociona a todos, com olhares diferentes. Quero convidar todos os barbarenses e todos os moradores da região para prestigiar esse espetáculo, preparado com muito carinho e muita dedicação por todos os nossos artistas”, ressaltou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

O secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Felix, ressaltou que o espetáculo é aguardado pela cidade e região. “Realizá-lo é sempre um ato de amor à arte e reflexão sobre o significado das palavras compaixão, respeito e empatia. A proposta desta edição busca aproximar o público do elenco e transportar com ainda mais sentimento e força as cenas da Paixão de Cristo”, disse. “O prefeito Rafael Piovezan vem acompanhando a produção do evento para que esta edição seja inesquecível e possível de ser prestigiada de forma presencial e on-line”, complementou.

Uma das principais novidades desta edição, a dramaturgia será narrada sob a ótica de João de Patmos, cristão exilado na Ilha de Patmos, na Grécia, onde escreveu o emblemático livro bíblico “Apocalipse”. Escalado para viver o narrador, João de Patmos, o ator Almir Pugina, diretor do Via Crucis pelo período de 2005 a 2012, ressaltou a importância deste personagem no novo ambiente.

“O que mais me estimula a fazer o personagem João de Patmos é trazer a encenação da Paixão de Cristo para dentro do Teatro. Isso é uma ocasião única tanto para elenco como para o público de vivenciarem essa experiência de modo tão intimista. A plateia presente terá uma relação muito próxima com as personagens e, sem dúvida isso, será uma ocasião inesquecível e transformadora. Estou bastante ansioso para esse encontro com o público”, comentou Pugina.

Gabriel Mazon interpretará Jesus de Nazaré pela terceira vez consecutiva e, para ele, esta edição será ainda mais desafiadora. “É trazer toda a intensidade necessária em menos cenas e tempo. Neste ano as falas serão ao vivo. Cada ator e atriz vão ter um trabalho de voz todas as noites, portanto cada noite vai estar carregada de muita emoção e dramaticidade”, explicou.

Integrante do Espetáculo desde a primeira edição, a atriz Ray de Souza interpretará Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, personagem que viverá pela sétima ocasião. “Estar no Via é viver um grande sonho em comunhão com pessoas tão competentes e comprometidas. Embora já tenha vivido esta personagem, em nada se parece com o que já fiz, com o tempo as pesquisas se intensificaram, e sempre descubro um pouco mais sobre Maria. É uma responsabilidade muito grande e uma oportunidade maravilhosa de representar esta figura enigmática. Maria representa a mãe em todas as suas alegrias e suas lágrimas, presença de puro amor”, enfatizou Ray.

Um dos personagens mais disputados da encenação, Satanás, estará na pele de Thiago Gonçalves de Oliveira. “De longe esse é o personagem mais esperado na minha trajetória, já tive oportunidade de interpretar Sacerdote, Lázaro, endemoniado, Judas, entre outros. Será um grande desafio poder dar vida pra este personagem e garanto que serão momentos de muito estudo e foco. Desde cedo venho fazendo muitas pesquisas em filmes, histórias e imagens para sempre trazer ideias inovadoras”, frisou.

Exposição – Detalhes da Paixão

Os figurinos de edições passadas do Via Crucis anunciarão a chegada da 23ª edição do espetáculo. Indumentárias das edições de 2019, 2018 e 2017 aproximarão o público do palco. Os trajes de Jesus, Maria, Salomé, Judas Iscariotes e Herodíades compõem a montagem que poderá ser prestigiada no mês de fevereiro, no Centro de Atendimento ao Turista, e março, no Tivoli Shopping. O figurino de Herodíades (2018) foi desenhado pela figurinista Izabel Graciano, e as demais peças são assinadas pelo figurinista Marlon Pizol, todos produzidos por Catarina Pizol, costureira do Espetáculo Via Crucis.

A 23ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Supermercados Pague Menos, com patrocínio da Sapore e TRBR, apoio da Danny Cosméticos, Cristiantex Magazine, Malhas Teda, Usicomp, Kacyumara, Cofaco e Unimed. A edição conta com o apoio institucional da EPTV e produção cultural de 3 Marias.

Currículo dos protagonistas

Gabriel Mazon, ator

Jesus de Nazaré

Artista formado em Arte Dramática pelo SENAC, licenciado em Artes Visuais. Sua trajetória teatral iniciou-se em 2010. Entre os trabalhos desenvolvidos recebeu indicação como ator coadjuvante no Festival de cenas curtas Cenata 2014. Participou de diversas montagens com grupos de Americana e região, destacando-se obras como: Via Crucis (projeto no qual integra o elenco há 05 anos), O Primeiro Vôo de Ícaro, Dois Perdidos Numa Noite Suja, entre outros. Fundador da Cia Karuna, integra o elenco de Abel e Caim, um estudo desenvolvido sob a perspectiva do “Teatro Laboratório” culminando os resultado na pós-graduação do diretor Otávio Delaneza. Atualmente trabalha como ator para a Cia Arte-Móvel nos espetáculos “N”, Trovoa, E o Sol Avermelhou e Por ti, Por tão coração.

Ray de Souza, assistente de RH e secretaria acadêmica

Maria de Nazaré

Rayane Deolinda de Souza mais conhecida como e simplesmente Ray ama todo tipo de arte e suas mais variadas formas de expressão. Trabalha na Faculdade de Santa Bárbara/Grupo Uniesp desde 2015 no Setor de Recursos Humanos e atualmente dando suporte a duas outras unidades da rede como secretária acadêmica. Entre as suas formações Pós Graduando em Arte Educação, Gestão de Recursos Humanos, Artes Dramáticas e Locução pelo SENAC-Piracicaba. Há mais de 20 anos atuando em canto coral, iniciou no Coral de Santa Bárbara e segue com Corda “Coral de Americana Maestrina Marilia de Andrade”.

Almir Pugina, ator, servidor público e professor de Artes Cênicas

João de Patmos

Atua na área teatral como ator, diretor, dramaturgo, produtor e professor de artes cênicas. Iniciou suas atividades nas Artes da Cena na década de 1980 em grupos de teatro amador com os quais participou de festivais de teatro pelo interior paulista, bem como de cursos, oficinas, workshops e palestras que foram fundamentais na sua formação profissional. Atualmente é Servidor Público da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, desde 2002, tendo coordenado eventos culturais, tais como: Projeto Via Crucis de 2005 a 2013, Seletivas Municipais e Regionais do Mapa Cultural Paulista, além de desenvolver outras atividades teatrais, como: oficinas de teatro, workshops e montagens de espetáculos teatrais com jovens e adultos. Também integra a Câmara Temática de Cultura da RMC, representando a Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste na AgemCamp (Agência Metropolitana de Campinas), do Governo do Estado de São Paulo.

Thiago Gonçalves de Oliveira, ator e videomaker

Satanás

Há 13 anos participa das atividades de artes cênicas em Santa Bárbara d’Oeste e região e desde 2018 tem trabalhado de forma mais efetiva com as artes cênicas, sendo ainda iniciante na área de forma profissional. Já atuou em vários projetos culturais, como o próprio “Via Crucis”, “Recitar”, “Encontro Nacional de Contadores de Histórias”, “Encontra Conto – Encontro Regional de Contadores de Histórias”, “FLISB – Festa Literária de Santa Bárbara” e “Cena Bárbara”, entre outros. Atualmente participa como ator e videomaker na equipe da Cia de Teatro Xekmat e do Grupo de Teatro Mirabolantes, o qual fundou juntamente com André Lima. Tem diversos prêmios como ator, declamador e nas áreas técnicas das artes cênicas.

Denis Espanhol, estudante de teatro e escritor

Dramaturgo

Iniciou participando de festivais estudantis, FETESB e Verso Vivo, em Santa Barbara d’Oeste. Nos anos seguintes, realizou cursos livres pela Secretária de Cultura da cidade e pelo Fábrica das Artes, em Americana. Integrou o projeto Via Crucis nos anos de 2008 a 2011 e 2014. Participou também de diversas montagens, entre elas Piquenique no Front, de Fernando Arrabal, dirigido por Valéria Nepomuceno (2007) e Contos de Farsas, participando da autoria do texto, dirigido por Otávio Delaneza. Integra o Grupo Manada de Teatro da cidade de Americana. Como escritor publicou dois contos pela Andross Editora em duas antologias: conto Almas Cinzas na antologia Utopia, organizada por Alex Mir, e Um Novo Corte de Cabelo, na antologia King Edgar Hotel, organizada por Alfer Medeiros e Lara Luft. E pela Editora Vênus em uma antologia: conto Dois irmãos e uma nação organizada por Dêner B. Lopes. Escreveu também a dramaturgia da peça “Ultrajes”, com colaboração de Matheus Luís e Fábio Gianfratti para a Cia Aurora.

Otávio Delaneza, diretor, ator e arte educador

Diretor artístico

Especialista em Direção Teatral e Artes da Cena, graduado pelo Centro de Artes e Educação Célia Helena e Escola de Teatro Ewerton de Castro. Também licenciado em artes visuais. Otávio é um dos idealizadores da Mostra de Teatro Cena Bárbara. Foi o criador do musical Santa Bárbara 200 anos, reunindo artistas do teatro e da música numa homenagem ao município sede da Cia Arte-Móvel. Teve sua trajetória como diretor reconhecido pelo PROAC LAB, conquistando pontuação equivalente a grandes mestres do teatro paulista. Além de atuar como diretor convidado para alguns coletivos, é fundador da Cia Arte-Móvel (2009), onde é diretor de seis dos sete espetáculos em repertório do grupo.