Espetáculo “Avesso do Espelho” acontece neste domingo

Por meio da Lei Aldir Blanc, o Teatro Municipal “Manoel Lyra” recebe neste domingo (23), às 18 horas, o espetáculo “Avesso do Espelho”, da Companhia de Dança JK. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis na sede da Companhia.

O projeto aborda através da linguagem da dança-teatro uma concepção sobre o egocentrismo em uma criatura narcisista dentro de uma floresta cercada de criaturas místicas, nos quais possuem extrema ligação. Ao final do espetáculo haverá bate papo com o elenco.

A Companhia está localizada na Avenida Prefeito Isaias Hermínio Romano, 160, Souza Queiroz). O telefone de contato é o (19) 99248.5656.

Vale ressaltar que durante o evento serão adotadas todas as medidas de prevenção do Plano São Paulo. O projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Santa Barbara d’Oeste.

Serviço:

Espetáculo “Avesso do Espelho” | Companhia de Dança JK

Domingo (23), às 18 horas

Teatro Municipal “Manoel Lyra” | Rua João XXIII, 61, Centro – Santa Bárbara d’Oeste/SP

Ingressos gratuitos com retirada na sede da Companhia

Classificação: Livre