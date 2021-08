Espetáculo “A Boneca e a Floresta” faz primeira apresentação dia 23

Entrada é gratuita e ingressos devem ser garantidos por telefone.

Com apresentações programadas entre os dias 23 e 27 de agosto, o espetáculo “A Boneca e a Floresta” volta a ser encenado em Sumaré, com o apoio da Prefeitura, por meio da secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no Anfiteatro “Dirce Dalben”, em Nova Veneza. Por conta da pandemia do coronavírus, o teatro está operando com capacidade reduzida, por isso, os ingressos são limitados e devem ser garantidos por telefone (19) 98199-4878. A entrada é gratuita.

Programação:

Dias 23, 24, 25 de agosto:

1ª sessão: 09h

2ª sessão: 14h

26 de agosto:

1ª sessão: 09h

2ª sessão: 14h

27 de agosto

Sessão única: 09h00

Nos dias 26 e 27 de agosto, haverá tradução em libras e audiodescrição.

O ESPETÁCULO

Músicas e coreografias inéditas permeiam a história da boneca Lili que vive numa metrópole até ser levada por uma enchente à floresta. Lá ela conhece a realidade dos bichos que estão sofrendo com a destruição do meio ambiente. Lili se junta aos animais e a aventura começa para salvar o planeta, num roteiro emocionante que diverte, ensina e desperta a plateia para as questões ambientais. O espetáculo é produzido pela Mundo Evento com realização por meio da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.