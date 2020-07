Especialistas indicam filmes sobre bitcoin, blockchain e criptomoedas

O mundo da criptomoedas é um assunto que está constantemente em alta, muitos ainda acham um mistério esse mundo e para auxiliar quem deseja conhecer esse universo ou se aprofundar mais do tema. Por isso, cinco especialistas indicaram os melhores filmes sobre bitcoin, blockchain e criptomoedas.

João Canhada, CEO da Foxbit indica:

Bitcoin: Além da bolha

Bitcoin além da bolha, dirigido por Tim Delmastro, mostra para o público uma visão geral da criptomoeda, explicando termos, dados e deixando facilmente digerível ao telespectador. O documentário começa mostrando as moedas utilizadas durante a história do mundo, como eram feitos os escambos e como o dólar chegou em seu patamar nos dias atuais.

Logo em seguida, o Bitcoin é introduzido e é mostrado como ele pode se tornar a nova moeda do mundo. Após uma breve explicação simples e eficaz sobre o que é o Bitcoin, também é mostrado como funciona a blockchain, uma rede descentralizada que não precisa de intermediários para a transação ser efetuada.

Bernardo Schucman, CEO da FastBlock indica:

Bitcoin: O fim do dinheiro como conhecemos (2015)

Dirigido e roteirizado por Torsten Hoffmann o documentário conta a história do surgimento do bitcoin e discute como a criptomoeda pode impactar o mundo financeiro e os conceitos tradicionais que o rodeiam.

Algumas questões levantadas no documentário são se a Bitcoin é uma alternativa às moedas locais, se as criptomoedas vão levantar uma revolução em transações monetárias, se é um presente para criminosos, entre outros pontos.

Lucas Schoch, CEO da Bitfy indica:

A Rede Social (2010)

Sucesso de público e vencedor de Oscar de Melhor Roteiro adaptado, Edição e Trilha Sonora, A Rede Social conta a história de Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) e Eduardo Saverin (Andrew Garfield), fundadores de uma das redes sociais mais conhecidas do mundo: o Facebook.

O longa é uma adaptação do livro Bilionários Por Acaso – A Criação do Facebook (The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal – em inglês) , de Ben Mazrich. A obra traz a história prévia dos irmãos Tyler e Cameron Winklevoss antes de vencerem a batalha com o Facebook e se tornarem os maiores bilionários do Bitcoin.

Gabriel Rhama, líder da vertical de criptoeconomia da ABFintechs e CEO da Profitfy indica:

A Grande Aposta

A obra cinematográfica acumulou 5 indicações ao Oscar e contou com um elenco premiado: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt. O filme explica a grande crise de 2008, onde um grupo de pessoas percebe a bolha imobiliária prestes a estourar e “aposta” contra os bancos evidenciando a falta de confiabilidade de todo o setor bancário e financeiro. O filme ilustra a principal premissa da criptoeconomia, que não depende de um intermediador de confiança para realizar negócios e transações.

Thiago Lucena, CEO da UZZO indica:

Banking on Bitcoin

É um documentário que aborda o universo da Bitcoin e sua evolução até os dias de hoje. Lançado em 2016 pela Netflix, foi considerado por muito tempo, a única obra cinematográfica que falava sobre o universo das Bitcoins de forma completa e realista. O filme conta com a participação de muitos entusiastas e figuras importantes do universo das Bitcoins, como Charlie Shrem, Barry Silbert, os irmãos Winflevoss, entre outros.