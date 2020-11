Especialista lista 5 dicas para superar o desemprego na pandemia

Em tempos de covid-19 e crise econômica, houve um aumento expressivo do desemprego no país, com mais de 14 milhões de brasileiros sem trabalho – de acordo com dados do IBGE. Mas da mesma maneira que alguns setores precisaram fazer cortes, outros estão em plena expansão, justamente em virtude das novas demandas advindas da pandemia. Esse é o caso, por exemplo, de serviços de alimentação, construção civil, atividades administrativas complementares, entre outras.

Para quem está fora do mercado de trabalho, é muito comum desanimar, ter sentimentos de baixa autoestima e falta de confiança em si mesmo. “Quem passa pela desagradável experiência de ser dispensado acaba desenvolvendo, de certa forma, um sentimento de rejeição ou ainda de perda. Em alguns casos o processo é muito similar ao luto pois de fato ‘perdemos’ algo”, destaca a psicoterapeuta especialista em gestão de pessoas, Sabrina Amaral, da Epopéia Desenvolvimento Humano, que, com base em sua experiência de mais de duas décadas na área de Recursos Humanos, elencou 5 dicas que podem ajudar quem está em busca de recolocação profissional a enxergar novas oportunidades e até sair na frente dos concorrentes. Confira:

Mantenha a cabeça no lugar

A primeira coisa que você precisa entender é que a crise é passageira. Manter seu equilíbrio emocional e uma atitude mental mais positiva sobre você mesmo e sobre o mundo vai fazer toda a diferença na hora de buscar uma recolocação. Esse já é o seu primeiro diferencial em relação aos seus ‘concorrentes’ na hora do processo seletivo.

Identifique seus pontos fortes

Não é porque você nunca exerceu uma determinada atividade de maneira formal ou não remunerada, que isso não possa se transformar numa fonte de renda. Faça uma lista das coisas que você tem facilidade de executar ou que constantemente as pessoas peçam sua ajuda, pois você faz bem. “Por exemplo, aquela receita que todo mundo quer copiar ou quando pedem para você fazer uma manutenção aqui e ali, dar uma olhadinha naquele evento, que você organiza tão bem. Tudo isso são talentos natos. A crise revela talentos ocultos que em outra ocasião jamais teriam vindo à tona. Então aproveite!”, destaca Sabrina.

Faça um plano

Uma vez que você tenha identificado o que pode fazer, trace uma estratégia perguntando-se ‘onde estou e onde gostaria de chegar?’; ‘quais são as estratégias para chegar aonde quero’. O segredo do sucesso é direcionar o foco da sua atenção para ações que estão no seu controle, dependem apenas de você e podem te aproximar do que você almeja. Lembre-se: o melhor antídoto contra o desânimo é manter-se em movimento.

Afie seu machado

Sabe aquele provérbio chinês: Se quiser derrubar uma árvore, comece afiando seu machado? Ele se aplica exatamente a este contexto. Por isso, defina quais são as ferramentas que você precisa para ‘afiar o seu machado’. Existem muitos cursos online gratuitos, lives com especialistas, sem mencionar as aulas gravadas no Youtube. Aproveite para se capacitar e melhorar. Outra dica é usar a internet a seu favor: faça conexões nas redes sociais, participe de grupos que compartilham vagas, mantenha relacionamento com recrutadores e aproveite o grande volume de consultorias solidárias que muitas pessoas estão fazendo para revisão de currículo.

Cuide dos aspectos práticos

Comece revisando seu currículo. Evite excesso de informações ou exagero na hora de elencar suas qualificações. Você pode ter mais de um modelo de currículo, direcionando cada um deles a respectiva área de atuação proposta para aquela oportunidade. Vale colocar todas as suas experiências; mesmo as sem registro em carteira. Outra dica interessante é você se preparar previamente para entrevistas: conheça seus pontos fortes e fracos, e o que precisa ser dito (ou não dito) em uma entrevista; vale até mesmo treinar com alguém para te ajudar a lidar com o nervosismo e aumentar sua segurança para falar. Se a entrevista for online, cuide de detalhes importantes como barulhos, imagem de fundo e instabilidades na conexão. “Estando todos em casa, comunicar dificuldades no início da entrevista evita desconfortos”, lembra a especialista.

Por fim, é importante que você entenda que o seu cérebro trabalha a partir de necessidades, por isso mantenha a mente aberta e com foco no aprendizado. Isso te ajudará a ficar mais otimista e focar nas soluções ao invés das coisas que podem dar errado. E lembre-se: em toda a crise existem três coisas – uma data para acabar, novas oportunidades e ensinamentos para a sua vida!

Sabrina Amaral é psicoterapeuta, psicóloga e hipnoterapeuta Omni, practitioner em PNL e coach da mente. Membro IBHEC (International Board Of Hypnosis Educational & Certification). Pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas, especializou-se em Transe Conversacional com Elisabeth Erickson, Neurociência aplicada ao comportamento humano e Psicologia Positiva.

Embaixadora da Rede Mulher Empreendedora em Campinas e voluntária na Humanitarian Coaching Network que provê serviços de coaching para líderes da ONU e UNICEF. Sabrina acredita na transformação do ser humano e, após uma vivência de duas décadas na gestão de processos de RH, fundou a Epopéia Desenvolvimento Humano que se propõe a levar à tona o que o cliente tem de melhor com o intuito de ajudá-lo no processo de se tornar pleno, inteiro e feliz.