Especialista faz terapia online em grupo para mulheres

Trabalhar fora, cuidar dos filhos, empreender, ser esposa e dona de casa. E tudo isso em uma época em que a pandemia da Covid-19 obrigou que a maioria das pessoas mantivessem o isolamento social e ficassem reclusas em seus lares. Como lidar com todas essas questões sem surtar, jogar tudo pro alto e perder a si mesma? O treinador emocional e especialista em relacionamento humano, Ivan Maia, responde algumas dessas questões que envolvem os dilemas do universo feminino na pós-modernidade, através de uma série de vídeos denominada Terapia da Alma Feminina.

A série foi iniciada em maio de 2020, no auge da quarentena proposta pelos governantes devido a pandemia do novo Coronavírus, com lives semanais comandadas por Ivan Maia, com a participação de convidadas especiais e a interação do público, que [e predominantemente feminino. Desde então, foram disponibilizados 39 vídeos no canal Ivan Maia Treinamentos, que ajudaram mulheres de todas as idades a lidar com problemas e questões que afetam o cotidiano.

“Não é uma live comum. Como o nome diz: Terapia da Alma Feminina, se trata de uma terapia em grupo! Em uma live normal, nós passamos o conteúdo sem nenhum tipo de interação, apenas exposição. Já na Terapia da Alma Feminina, nós pegamos questões emocionais que as participantes nos mandam e respondemos”, afirma o especialista.

Para promover ainda mais essa aproximação entre Ivan Maia e as participantes, foram criados grupos no WhatsApp, chamados Mulheres Corajosas, onde as integrantes podem tirar dúvidas, levantar questionamentos, ou fazer abordagens mais particulares acerca dos temas propostos. “São aulas semanais com assuntos relacionados à vida de uma mulher, suas dificuldades e sua rotina, suas dúvidas e anseios, suas mágoas e suas lutas. É uma terapia em grupo na qual todos se beneficiam e o grupo cresce junto”, reforça.

VALE CONFERIR!

As lives dos encontros semanais da série podem ser acessadas no canal Ivan Maia Treinamentos, no Youtube. Você também pode encontrar o link para entrar em um dos grupos do WhatsApp, denominados Mulheres Corajosas, na descrição dos vídeos do canal ou na bio do Instagram @ivanmaiaoficial!

IVAN MAIA

Ivan Maia é treinador emocional, estrategista empresarial, mentor emocional e NLP Practitioner. Especialista em relacionamento humano e solução de problemas, já treinou mais de 3 milhões de pessoas nos últimos 23 anos. Sua legião de alunos se estende a vários outros países. Já ajudou milhares de pessoas com seu trabalho de capacitação humana, desbloqueio emocional e mentoria emocional.

Conferencista e palestrante internacional, Ivan Maia também é autor dos livros: O CAMINHO DO GUERREIRO INTERIOR (Editora Adonis – 2004), A FINA ARTE DE LIDAR COM PESSOAS (Editora Mundo Digital – 2010) que está na sua 4ª. edição, e O SAMURAI E O GUERREIRO INTERIOR (Editora Luz da Serra – 2020).