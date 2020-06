“Especial Beleza” traz produtos para os cuidados em casa

Com o isolamento social e a redução do poder de compra, tendências como o “faça você mesmo” ficaram ainda mais fortalecidas. Para ajudar no cuidado com a beleza e nas rotinas de tratamento em casa, a Americanas promove, a partir do dia 25/06, o “Especial beleza”, com promoções em produtos para o rosto, corpo, unhas e cabelos. São produtos para skincare como lenços demaquilantes, água micelar, cremes faciais e hidratantes para o corpo, além de esmaltes, shampoos, condicionadores, máscaras de tratamento, colorações e retoque de raíz, entre outros.

O evento vai até o dia 02 de julho e oferece 20% de desconto em todos os produtos Pantene. Além disso, as compras podem ser parceladas em até 12 vezes e, pagando com Ame Digital – sem contato físico, por meio do QR Code – o cliente ainda ganha cashback (parte do dinheiro de volta). Para oferecer ainda mais conveniência, os pedidos também podem ser feitos pelo site ou app, com a opção “Pegue ou receba hoje”; ou pelo WhatsApp (21-40420321), apenas informando o CEP para consultar a disponibilidade na unidade mais próxima.

Entre os destaques do evento estão a ampola de tratamento Pantene de 15ml c/3, por apenas R$11,99, o kit shampoo 375 ml + condicionador 170 ml Elseve Longo dos Sonhos, por apenas R$19,99, e a tintura sem amônia Soft Color por R$17,99. Para os cuidados com a pele, os “queridinhos” são o creme facial antirrugas ou clareador Teatrical por R$15,99, cada; o hidratante Nívea por R$12,99, e a água micelar L’Oreal por R$24,99. Para remover a maquiagem, o Lenço Demaquilante Basic+ Care com 30 unidades (R$4,99) pode ser uma boa opção.