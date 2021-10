Espaços culturais de SBO agora todos nas redes sociais

As redes sociais dos equipamentos culturais públicos de Santa Bárbara d’Oeste estão de cara nova. Cada local ganhou uma nova identidade visual e conteúdos exclusivos em consonância com a marca da Secretaria de Cultura e Turismo, hoje abreviada para “Cult Tur”, que pode ser conferida no Facebook, Instagram e YouTube pelo @culturasbo.

Nas últimas semanas a equipe da Secretaria tem passado por treinamento para atender a demanda, seguindo um Manual de Redes Sociais confeccionado exclusivamente para os equipamentos. Além disso, parte dos locais possuem WhatsApp para acolher a população.

O munícipe pode conhecer fatos históricos da cidade nas redes do Museu da Imigração e Centro de Memórias, receber atualizações de oficinas e eventos por meio das publicações dos equipamentos culturais e saber a programação do Teatro Municipal diretamente nos canais do espaço.

Todas as informações importantes da Secretaria de Cultura e Turismo podem ser acessadas no Facebook e Instagram dos espaços. Confira:

Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Assad Sallum”

/leosallumsbo

CEU das Artes

/ceudasartessbo

Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”

/tricanicosbo

Museu da Imigração

/museudaimigracaosbo

Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”

/centrodememoriassbo

Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira”

/bibliotecacentralsbo

Biblioteca Pública Municipal “Neide Crocomo”

/bibliotecacrocomosbo

Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

/casadoartesaosbo

Teatro Municipal “Manoel Lyra”

/teatromunicipalmanoellyra

WhatsApp da Cultura

A Secretaria conta com WhatsApp geral para informar exclusivamente a população sobre a programação cultural e turística, além de dar mais agilidade e praticidade para compartilhar as ações culturais com os contatos.

Para participar das listas de transmissão do WhatsApp oficial da Secretaria e receber os e-mails informativos é preciso se inscrever pelo link www.santabarbara.sp.gov.br/agendasbo e preencher alguns dados básicos. O número de telefone é o (19) 99851-0983.

Vale ressaltar que em nenhum momento a Secretaria solicitará ao usuário informações que não forem necessárias para seu progresso na plataforma de cadastro ou no envio da programação cultural pelo aplicativo WhatsApp e e-mail.

Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser respondidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.