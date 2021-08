Espaços culturais de Santa Bárbara abrem inscrições para aulas esportivas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Esportes, abriu inscrições para aulas esportivas no Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Assad Sallum”, na Cidade Nova, Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, no Romano, e CEU das Artes, no Planalto do Sol 2. As atividades são gratuitas.

No Léo Sallum estão abertas as inscrições para Karatê. Com início na próxima semana, as aulas serão às quartas-feiras, das 17 às 18 horas, e aos sábados, das 7 às 9 horas. As inscrições podem ser realizadas pelo telefone ou WhatsApp (19) 3457.4627.

O Centro Cultural Tricânico terá o projeto “Sem Preguiça” para a Melhor Idade, às terças e quintas-feiras, das 8 às 9 horas, e para crianças de 8 a 12 anos, às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 14h30. No caso dos idosos, as atividades envolverão alongamento, aquecimento, dança e jogos, entre outros. Já crianças terão atividades funcionais, iniciação ao atletismo, jogos e brincadeiras. O início das atividades está marcado para terça (31). As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (19) 3454.0331.

A quadra de esportes do CEU das Artes terá aulas de ginástica para Melhor Idade, às terças e quintas-feiras, das 7h30 às 9h15, e de Futsal, para 8 a 16 anos, às terças e quintas-feiras, das 14 horas às 16h30. As atividades terão início na terça-feira (31) e as inscrições podem ser feitas diretamente com os professores no horário da aula.

Todas as atividades seguirão os protocolos do Plano São Paulo. Os alunos deverão levar sua garrafa de água para consumo próprio e utilizar máscara de proteção.

Locais:

Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Assad Sallum”

Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

(19) 3457-4627 (Telefone e WhatsApp)

Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”

Rua Padre Arthur Sampaio, 76 – Conj. Roberto Romano

(19) 3454-0331 (Telefone e WhatsApp)

CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

(19) 3458-5868 (Telefone e WhatsApp)