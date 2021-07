Esfaqueou o padrasto na Cidade Nova e foi pra cadeia

Um homem foi preso após esfaquear o padrasto na madrugada deste domingo (4), em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu por volta da 2h, no bairro Cidade Nova. Os policiais militares Cabo Ederson e Soldado Júnior foram acionados para atender a ocorrência de agressão na Rua Campo Grande. No local o autor, de 27 anos, relatou que agrediu a vítima com várias facadas após uma discussão.

O agressor relatou que havia jogado a arma branca na casa do vizinho. O padrasto foi socorrido por populares ao Pronto Socorro Dr. Afonso Ramos, onde estava internado em estado grave.

Diante dos fatos, o homem partes foi levado ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão, permanecendo o rapaz preso à disposição da Justiça pelo crime de tentativa de homicídio.

Após policialpadrao.com.br