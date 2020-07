Escritor lança e-book ‘Como Escrever e Publicar Seu Livro’

O escritor Juliano Schiavo lançou, nesta sexta-feira (24/07), o e-book “Como Escrever e Publicar um Livro: Passo a passo para quem quer trilhar o caminho literário”, na plataforma de publicação digital Amazon. O objetivo do material é servir de suporte aos que desejam se aventurar no mundo da literatura. Para adquirir o e-book, pode-se encontrá-lo na Amazon, pelo link: https://amzn.to/3fXa7kP

“Este livro é um manual prático para quem quer escrever e publicar um livro. Como sou escritor, vira e mexe recebo mensagens de pessoas querendo saber como funciona esse processo. Sabendo-se disso, expliquei de forma simples o caminho, desde a concepção até a venda dos livros”, destacou Schiavo.

Além das orientações do processo de escrita e publicação, o e-book também reuniu a participação de 28 escritores, editores de livros e revisores. “Perguntei a diversos escritores e profissionais das letras quais a dicas eles poderiam dar para quem está iniciando essa caminhada pelo universo literário. Há colaborações de autores traduzidos fora do país, que ganharam o Prêmio Jabuti, Prêmio Kindle de Literatura, como também autores iniciantes, que mostram que é possível sim escrever e publicar”, destacou.

O AUTOR – Juliano Schiavo é de Americana/SP. É jornalista, escritor, biólogo e mestre em Agricultura e Ambiente e, atualmente, cursa pedagogia, atuando como professor e revisor de textos. Também é um dos idealizadores da FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana). Desenvolve oficinas e palestras voltadas à escrita criativa, além de trabalhar temas motivacionais. É autor de mais de 10 livros, sendo a maioria publicada de forma virtual.

LANÇAMENTOS VIRTUAIS – Neste ano, por conta da quarentena, Schiavo lançou virtualmente o livro O Menino que Semeava Histórias, que traz uma fábula, na qual um jornalista se vê diante de um garoto, chamado Raduan, que surge de uma flor de mandacaru. Com uma forma única de observar o mundo, Raduan semeia suas histórias e conduz, sem intenção, o jornalista a várias reflexões sobre a vida. O livro é ilustrado por Eduardo Mestriner e está disponível no link: https://amzn.to/2CYcxRK

Outro lançamento do autor foi o e-book infantil O Menino e a Rosa, que conta a história de um menino que, conversando com a avó, descobre de onde tirar forças quando surge a saudade. Afinal, é preciso florescer para encantar o mundo. O livro está disponível no link Verificação de caracteres.