Escritor barbarense lança mais um romance

O escritor barbarense José Messias, autor das seguintes obras; “O pássaro Ferido” e do “O Deus do Impossível”, acaba de lançar mais um Romance, dessa vez um drama de guerra, que segundo o próprio escritor, se emocionou várias durante os meses ao qual se deteve a escrever o Romance “O Pacto” ao qual retrata o período da segunda grande guerra mundial.

Segundo o autor. Numa época que calar era uma das melhores formas de se expressar, e se omitir era a mais acertada das ações, um jovem judeu, Alexander Kaminsky, notoriamente reconhecido por seu talento e intelectualidade, viveu a mais fiel amizade com um oficial nazista, Thomas Schmidt, ultrapassando as barreiras dos conceitos da época.

“Uma amizade que o tempo não pode apagar e nem guerra separá-los”.

O Pacto é uma das mais lindas e emocionantes histórias que se dá início no período pré-segunda guerra mundial, onde uma inocente criança da alta sociedade judaica se envolve com uma criança alemã, Thomas Schimidt, ambas vivendo em Berlim. Com a ascensão dos nazis ao poder na Alemanha, a família Kaminsky, para fugir da opressão, vê-se obrigada a imigrar para Varsóvia, porém, antes da viagem, as duas crianças inocentemente fazem um pacto de fidelidade, não sabendo que o futuro as reserva um amistoso encontro entre os dois. Mais tarde, em plena segunda guerra, no apogeu de Auschwitz, eles voltam a se encontrar, sendo que um era perseguido, no caso o judeu, e o outro, perseguidor, o alemão Thomas Schimidt. Agora um general do alto escalão nazista! A segunda grande guerra termina com a derrota do exército nazista (Hitler) pelos aliados liderados pelo os E.U.A, e a Polônia é tomada pelos os Russos. Novamente, eles se reencontram em uma nova espécie de campo de concentração Soviético! Uma história rica em detalhes a qual vai te fascinar, …difícil será não chorar, … Uma amizade que vai além de todas as barreiras e convicções! …