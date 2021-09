Escolinhas de Esportes de Nova Odessa retomam com alta demanda

Retomadas na segunda quinzena de agosto, as aulas das Escolinhas de Esportes Municipais e das turmas oferecidas pelos clubes e associações parceiras da Prefeitura de Nova Odessa em projetos sociais na área já estão novamente “bombando”, com procura cada vez maior pelas crianças da cidade. A Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo acrescentou ainda que as matrículas das crianças e adolescentes interessados estão abertas, e podem ser feitas nos próprios ginásios que já reabriram para as Escolinhas (veja abaixo).

A retomada foi possível graças à desaceleração da pandemia e ao decreto do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, que permitiu a retomada das práticas esportivas e culturais coletivas em Nova Odessa, ainda que com regras sanitárias visando minimizar o risco de contágio pelo novo coronavírus – incluindo a vedação à presença de torcida.

Atualmente, segundo a equipe gestora da Secretaria de Esportes, as aulas das Escolinhas já são oferecidas em três dos cinco ginásios da cidade, em dias da semana e horários diversos, bem como em alguns campos de futebol. O Ginásio do Jardim Santa Rosa ainda não está sendo utilizado por servir como “quartel general” da tão importante Campanha de Imunização Contra a Covid-19.

No Ginásio do Jardim São Manoel, por exemplo, já são disponibilizadas turmas de vôlei, handebol, basquete e futsal, em horários alternados de segunda-feira a sábado, incluindo para atletas “máster” de algumas modalidades. No Ginásio do São Jorge, há turmas de handebol, basquete, vôlei e futsal, de segunda a quinta. No Ginásio do Santa Luiza, as turmas em aula são de basquete, futsal, handebol e basquete.

“Assim que retomamos as atividades, ainda com as restrições, sentimos uma grande procura pelas principais modalidades. Hoje, temos estes três ginásios já atendendo os alunos em alguns horários. Para esta retomada, foi necessário reorganizarmos o cronograma de horários entre os ginásios municipais, muito em função da utilização do Ginásio do Santa Rosa para a vacinação contra a Covid-19”, explicou o secretário da pasta, Thiago Gentil.

Nos três ginásios que já sediam as aulas, também está sendo desenvolvidos alguns projetos sociais de parceiros do Esporte da cidade, como o “Além da Cesta”, de basquete, o “Vôlei Alegria e Diversão” e o “Vôlei Master”, que também se utilizam dos espaços municipais.

Atualmente, a Secretaria conta com oito professores de modalidades esportivas concursados na equipe – incluindo as modalidades handebol, vôlei, basquete, futsal e futebol de campo, entre outras.

“Seguindo nosso planejamento, fizemos a redistribuição dos horários e modalidades entre os três ginásios que estamos utilizando. Algumas modalidades já apresentam boa demanda, como o handebol. Os esportes de contato, como as lutas, também estão sendo gradualmente retomados”, acrescentou o secretário-adjunto de Esportes, o ex-árbitro profissional de futebol José Henrique de Carvalho.

“Estamos agora conversando com a Secretaria de Educação para fazermos uma visita às escolas públicas da cidade, para, já a partir dos próximos dias, divulgarmos os horários de cada modalidade para que possamos atender ainda mais crianças de Nova Odessa”, finalizou o titular da pasta – e ex-jogador de futebol profissional – Thiago Gentil.

REGRAS

Pelas regras do decreto municipal, até 31 de outubro, continua sendo obrigatório o uso de máscaras nos espaços esportivos e culturais “sempre que possível, com trocas quando ficarem úmidas”. Também é proibida a presença de jogadores, artistas e público com sintomas respiratórios ou que tiveram contato com pacientes sintomáticos nos dias que antecederem os jogos ou apresentações.

No caso dos esportes, continua proibida a presença de público ou torcida. “Deve-se ter atenção aos protocolos de higiene e segurança como medidas de prevenção coletiva. As atividades esportivas coletivas em escolas regulares somente serão liberadas se cumpridas as determinações das secretarias municipais de Saúde (Vigilância Sanitária) e de Educação”, completou o texto.