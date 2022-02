Escolas com ar condicionado, diz Meche e Gualter no CD da RMC

O vereador Marschelo Meche (PSL) recebeu ofício da prefeitura de Americana em resposta a um requerimento de sua autoria (69/2022) em que pedia informações ao Poder Executivo sobre condições estruturais e de impacto na aprendizagem na rede municipal de educação. No requerimento, Meche questionou se após 2017 alguma sala de aula recebeu equipamento de ar-condicionado, de que forma os aparelhos foram adquiridos, se há alguma orientação sobre a ventilação dos ambientes de sala de aula para garantir maior segurança sanitária e se existe algum parecer técnico da prefeitura contrário à instalação. Solicitou, ainda, estudo técnico para levantamento de custos e viabilidade de instalação dos aparelhos nas escolas municipais.

No ofício a prefeitura informa por meio da secretaria municipal de Educação que o processo licitatório para compra dos aparelhos foi iniciado em 2021, mas não teve conclusão. Ainda segundo o documento, há planos para retomada do processo neste ano. A secretaria diz ainda que orienta os profissionais da educação a manterem as janelas abertas durante o dia todo, garantindo ventilação, e evitarem o uso de ventilador e ar-condicionado. Ainda no ofício, consta que não existe parecer contrário à instalação de ar-condicionado nas escolas municipais. “A questão da segurança sanitária foi um dos focos mais importantes do requerimento, mas também temos a preocupação com a melhoria das condições estruturais das escolas públicas, que impactam na aprendizagem. Nas escolas privadas existe o ar climatizado e sabemos que esse controle de temperatura confere conforto e melhoria das condições de permanência na escola. Estudos mostram até melhoria na aprendizagem. Então, fiscalizarei e cobrarei essas melhorias”, afirmou o vereador.

Gualter na reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC



O vereador Gualter Amado (Republicanos) participou nesta terça-feira (22) da reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, em Sumaré. Gualter é presidente da Comissão de Assuntos da RMC da Câmara Municipal de Americana.

Durante a reunião, foram debatidos temas relacionados à área da saúde, como prontuário eletrônico para otimizar o atendimento e a regulação no sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Foram discutidas também políticas públicas voltadas a pessoas em situação de rua, projetos de mobilidade urbana e auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade social no contexto do enfrentamento à pandemia de Covid-19.

“Como presidente da comissão dos assuntos da RMC na Câmara, é muito importante participar das reuniões com os prefeitos da nossa região, interagindo e discutindo problemas e soluções regionais. A discussão sobre o atendimento e o sistema Cross foi válida, já que dependemos dele em várias especialidades e muitas vezes pacientes ficam internados dias aguardando agenda”, avaliou Gualter.