Escola particular volta semana que vem

As escolas particulares de Americana estão ‘liberadas’ para voltar às aulas presenciais no dia 1o de fevereiro- próxima segunda-feira. As escolas estaduais também poderão voltar no mesmo dia, mas as municipais ficarão somente para o dia 1o de março. O decreto municipal foi publicado esta semana e permitiu a volta das escolas particulares.

Ficam autorizadas no período de 25 de janeiro a 1º de fevereiro (esta semana) as atividades de integração e de acolhimento.

O decreto ainda prevê que o “retorno das aulas e atividades presenciais de que tratam os artigos 1º e 2º deste decreto observará e submeter-se-á as diretrizes do Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, do Protocolo Para Atividades Presenciais da Secretaria de Educação de Americana e da Vigilância Sanitária”.