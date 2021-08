Escola explode no interior de SP

Na madrugada desta quinta-feira, uma escola localizada em Itaporanga (SP) foi vítima de um incêndio que, ao que tudo indica pelas autoridades, pode ter sido criminoso. Segundo a polícia, o principal suspeito do ataque ao colégio Philo Sophia é o ex-mantenedor da instituição.

O incêndio aconteceu por volta das 2h50. Segundo testemunhas, polícia e comunidade rapidamente chegaram ao local e ajudaram a conter o fogo antes que se espalhasse para o restante do colégio. No entanto, a secretaria, diretoria e uma sala de aula ficaram totalmente destruídas. Além do fogo, houve uma explosão que quebrou todos os vidros do imóvel e derrubou um portão. No local, os bombeiros encontraram galões com resíduos de gasolina e um pulverizador agrícola.

O novo proprietário da escola, Erick Custódio, revela detalhes da negociação para a compra da instituição, o que ele acredita ter uma ligação com os fatos ocorridos nessa madrugada: “Há duas semanas eu procurei o antigo dono do colégio para fazer uma oferta de compra. O local estava falindo e ia fechar as portas. Como minha esposa e eu estudamos boa parte de nossas vidas lá e atualmente nossa filha é aluna, não queríamos deixar que aquela história acabasse. Foi quando assumimos essa responsabilidade de não deixar o colégio morrer, e no dia que fomos assinar o contrato, ele desistiu do negócio e afirmou que não queria mais fazer a venda”.

Apesar dos grandes estragos no local, não houve feridos. Nos últimos dias, o colégio estava em negociações para ser vendido. Já a Defesa Civil deve ainda fazer uma análise dos danos no prédio. A perícia já recolheu os materiais necessários e está encaminhando para análise. O caso será investigado pela Polícia Civil.