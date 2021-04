Escola do Legislativo traz palestra sobre ética no serviço público

Em continuidade às atividades promovidas pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Sumaré, nesta quarta-feira, dia 28, será apresentada a palestra “Como ser ético no serviço público hoje?”. Ministrado pelo filósofo e professor universitário, José Eymard da Silva, o evento ocorre a partir das 15h e será transmitido pelo canal do Legislativo no YouTube.

A palestra tem o objetivo de provocar a reflexão sobre a necessidade da ética no serviço público como condição para um atendimento digno e eficaz aos munícipes. Todas as atividades da Escola do Legislativo, promovidas desde o mês de março, são voltadas aos vereadores, servidores da Câmara Municipal, servidores públicos e sociedade em geral.

O palestrante José Eymard da Silva é graduado em Filosofia e Mestre em Filosofia Ética. É professor do Ensino Superior e organizador do livro “Qualidade de vida: ideias simples, hábitos saudáveis”.