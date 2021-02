Escola de música fará prova online em Americana

Após o retorno positivo da população no 1º processo seletivo da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos” de 2021, a Secretaria de Cultura e Turismo de Americana (Sectur), concluiu a etapa de inscrições e realiza na próxima quarta-feira (16), a primeira prova online dos alunos. No total foram feitas 130 matrículas para as aulas de viola clássica, 14 de trompete, 60 inscrições para contrabaixo acústico, 49 para clarinete, três para trompa e 24 matrículas para as turmas de trombone, tuba e bombardino.

A Sectur ressalta que a lista de inscrições válidas permite apenas a participação do processo seletivo e que a prova da fase 1 estará disponível no link https://bit.ly/PROVA_FASE1, entre 18 e 21 horas. Não serão aceitas provas eventualmente respondidas fora deste período e provas duplicadas desclassificarão o candidato, como já informado no regulamento.

A Escola de Música fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL). Mais informações pelo telefone da Sectur (19) 3408-4800.