Escola de inglês promove live com ex The Voice

Para comemorar 4 anos da escola de idiomas English Café Club, de Nova Odessa, o seu proprietário Maurício Godoy irá realizar durante todo o mês de agosto uma série de ações e eventos especiais. O primeiro acontece nesta sexta-feira, 7, quando fará uma live com a cantora que participou do The Voice, Camila Profitti, de 27 anos, que canta, especialmente, Pop, Rock e R&B. A live será às 19h nas contas de instagram: @camilaprofitti e @englishcafeclub .

O evento online irá intercalar um bate-papo da artista com o Maurício e um repertório com suas canções favoritas, em inglês, claro. Além disso, haverá promoções e sorteios relâmpagos, em uma parceria com o comércio local. A ideia é atrair mais pessoas, mas também divulgar restaurantes e lanchonetes que sofrem hoje com o isolamento social causado pela pandemia Corona Vírus.

“Nossa ideia é não só comemorar o aniversário da escola, mas também promover nossos parceiros do comércio local. Vai ser uma live deliciosa, com música e muita interação do público. Como se estivéssemos reunidos pessoalmente”, disse Maurício Godoy.

Ao pensar em um evento de abertura desta programação de comemorações do aniversário de sua escola, Maurício escolheu a música, por ser um grande incentivador das artes para seus alunos. “Sempre indico para meus alunos eventos culturais como melhor forma de aprendizagem, tanto da língua inglesa quanto de conhecimentos gerais. Gosto de explorar esta área, que é tão rica e tão prazerosa”, disse Godoy.

Sobre Camila Profitti

Camila Profitti tem 27 anos de idade e vive na Zona Leste de São Paulo. Cantora desde os 3 anos, toca violão desde os 8 e vem de uma família musical. “Meu Avô tocava violão 7 cordas e tinha um grupo de chorinho que tocava no programa da Inesita Barroso. Dos 8 filhos, meu pai é o único que toca e canta, mas os netos todos tem um `pézinho´ na música. Meu pai me incentiva muito. Quando criança sempre cantava com o meu irmão e nas festas de família”, conta.

A cantora já participou de alguns programas de TV: Raul Gil (2001 e 2003), Domingo Show (Abril/2015) The Voice Brasil (Outubro/2015), Encontro com Fátima Bernardes (Outubro/2015) e Programa do Ratinho – 10 ou Mil (Novembro/2019) e também participa de um Campeonato Mundial de Karaokê desde 2016, o KWC Brasil.

“Também já toquei em vários bares em São Paulo e em Campinas, em eventos e pelas ruas de São Paulo. Gosto de todos os tipos de música, mas amo Pop, Rock e R&B”, diz a artista que se inspira em Michael Jackson e na Amy Winehouse (tanto que os tem tatuados no seu braço).

O ápice de sua profissão aconteceu quando participou do programa global The Voice. “Significou muito pra mim e pra minha carreira. Foi um desafio que mergulhei de cabeça e que me trouxe muitos frutos, tanto de trabalhos quanto de amigos. Minha expectativa para o futuro é que eu possa, cada vez mais, mostrar a minha arte para as pessoas. Atualmente, com a Pandemia, tenho me focado bastante em Lives no Instagram, Shows, Homenagens Online e Aulas de Violão para todas as idades”, finaliza.