Escola Clarice emplaca alunos em competição nacional

Alunos da Escola Estadual Professora Clarice Costa Conti se destacaram na 23ª OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica), evento anual destinado a alunos do ensino fundamental e ensino médio da rede estadual e particular, conquistaram sete medalhas, sendo uma de ouro, uma de prata e cinco de bronze.

Devido à pandemia do novo Coronavírus, a edição deste ano foi realizada de forma on-line, nos dias 12 e 13 de novembro e o resultado foi divulgadoem 14 de dezembro. Os participantes de cada um dos quatro níveis correspondentes às suas séries responderam sete questões de Astronomia e três de Astronáutica, que relacionaram temas como Lei da Gravitação Universal; fases da lua; origem do universo; mapa de constelações; posicionamento solar nas estações do ano; posições e brilho das estrelas; entre outros.

Orientados pelos professores: Ana Maria Neves Servelhere, Alexandre Peixoto Torres, Dirce ZigartPereira da Rocha, Edvaldo Silva Celestino e OsmarAzol Fernandes, 49 alunos participaram (32 do ensino fundamental e 17 do ensino médio) e 7 do ensino fundamental foram premiados com medalhas. Beatriz Pasqualão de Biagi aluna do 9º ano do Ensino Fundamental conquistou medalha de ouro. Ana Carolina Troiano aluna do 9º ano conquistou medalha de prata. Os alunos: Nicolas Henrique dos Santos Lima, 7º ano; Isaac Rodrigues de Souza e Ketlyn Christina Natal, 8º ano; João Pedro de Godoy e José Mayco Leite Nunes, 9 ano conquistaram medalhas de prata. Biagi obteve nota 9,4 na prova e está classificada para a Pré-Seleção das Olimpíadas Internacionais de Astronomia de 2021.

Beatriz, medalha de ouro, disse que “gostei de participar da Olimpíada, a prova exigiu muito, prova difícil, por que tinha conteúdo que ainda não conhecia”.