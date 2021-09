Escape 60 tem jogo online inspirado no ‘Escape Room 2: Tensão Máxima’

O Escape 60, marca pioneira no desenvolvimento de jogos de fuga presenciais e on-line no Brasil, fecha parceria com a Sony Pictures para desenvolver um jogo exclusivo inspirado na nova sequência do thriller sucesso de bilheteria, ‘Escape Room 2: Tensão Máxima’, que chegou aos cinemas no dia 16 de setembro. Os clientes que fazem parte do ‘Meu Cinemark’, programa de benefícios da rede de cinemas, poderão trocar 20 pontos de sua conta por um código de acesso antecipado e exclusivo ao jogo, até o dia 30 de setembro.

Os participantes terão que testar todos os seus limites para tentar escapar. Após passarem pela experiência mais traumática de suas vidas em um jogo de Escape Room implacável, o pesadelo recomeça. Desta vez o desafio acontece dentro de um vagão de trem e os jogadores têm 30 minutos para desvendar os enigmas e salvar suas vidas.

O jogo online Escape Room 2: Tensão Máxima está disponível de 16 a 30 de setembro, na plataforma E60Play, para resgate dos clientes do programa ‘Meu Cinemark’.

O filme “Escape Room 2: Tensão Máxima” já está disponível em todos os cinemas brasileiros.

Serviço

Jogo on-line ‘Escape Room 2: Tensão Máxima’

Classificação indicativa: 14 anos

Preço: Disponível para resgate dos clientes Meu Cinemark por 20 pontos

Sobre o Escape 60

Desde 2015 unindo mistério, diversão e interação entre amigos, o Escape 60, marca pioneira no desenvolvimento de jogos de fuga temáticos e interativos no Brasil, desafia seus participantes a desvendar diversos enigmas para salvar vidas, achar tesouros, resolver mistérios e, só então, retornar à liberdade. Com um mix de cenário e storytelling envolventes, o jogo traz uma única condição: que tudo ocorra em apenas 60 minutos. E esse contexto ganhou mais uma inovação. Em 2020, quando a pandemia chegou ao Brasil, o Escape 60 se reinventou e levou toda a magia das salas de fuga para o universo on-line, via plataforma E60Play, de forma que os Escape 60 lovers pudessem continuar a se divertir com os desafios da franquia, mesmo a distância. E, para os que não resistiam a levar um pedacinho do Escape 60 para casa, a franquia desenvolveu um delivery com produtos exclusivos e jogos desafiadores, além de e-commerce com produtos da marca, para não deixar a diversão parar. Hoje o Escape 60 possui nove unidades, localizadas em São Paulo (três), Rio de Janeiro (três), Cuiabá e Curitiba, e uma na Cidade do México.

Sobre o filme

“Escape Room 2: Tensão Máxima” é a sequência do thriller psicológico que foi sucesso de bilheteria e assustou o público por todo o mundo. No novo filme, seis pessoas se encontram presas em uma nova série de escape rooms, buscando o que elas têm em comum para sobreviver… e descobrindo que todos já jogaram esse jogo antes.