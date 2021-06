Escape 60. Jogo on-line e nova sala para os amantes de D.P.A.

São Paulo, junho de 2021 – O Escape 60, marca pioneira no desenvolvimento de jogos de fuga presenciais e on-line no Brasil, apresentam novos desafios para os amantes de D.P.A. – Detetives do Prédio Azul, em parceria com o canal Gloob e inspirada na série que faz tanto sucesso entre a meninada de 5 a 12 anos. A nova sala D.P.A “O Grande Mistério da Vó Berta” foi baseada na pergunta “seria um feitiço ou uma assombração?”. A história conta o mistério do precioso leque da Vó Berta, que desapareceu inexplicavelmente e deixou a doce senhora tão desesperada que ela teve que sair do quadro para procurá-lo. O desafio está disponível na nova unidade em Pinheiros, na Rua Henrique Schaumann. Ao entrar na sala, os participantes têm 60 minutos para desvendar o mistério, com o apoio das dicas do trio de detetives mais querido do Brasil, Max, Flor e Zeca.

A classificação indicativa é para crianças a partir de 5 anos, sempre acompanhadas de um adulto ou monitor do Escape 60. É necessário no mínimo quatro e no máximo oito pessoas, sendo sete crianças. Vale ressaltar que todos os cuidados de segurança e higiene estão sendo tomados e muito bem controlados. Os grupos para jogar nas salas são de no máximo 8 pessoas (todas da mesma família ou convivência). E é obrigatório o uso de máscara.

Aos fãs de jogos on-line, a grande novidade é o novo desafio de D.P.A. em formato virtual disponível para todos detetives do mundo na E60Play, a plataforma de jogos digitais do Escape 60. Em “Terremoto do Prédio Azul”, o prédio acaba de passar por um tremor muito suspeito, deixando todos os moradores bastante assustados. Além disso, a síndica Leocádia está de cabelo em pé com o desaparecimento de Theobaldo, o seu prometido.

E a parceria com o D.P.A. não para por aí, o jogo delivery “A Hora Perdida de Cronos” é uma aposta interessante para desvendar os mistérios dentro da sua própria casa. Os jogadores vão precisar da ajuda dos detetives Bento, Sol e Pippo para desvendar o grande mistério a tempo.

Para fazer o agendamento de um horário e garantir a diversão junto aos detetives, basta acessar o site https://escape60.com.br/ e escolher seu desafio.

Serviço

Sala D.P.A. – “O Grande Mistério da Vó Berta”

Endereço: Rua Henrique Schaumann, 717 – Pinheiros, São Paulo

Horário: 10h às 21h

Jogadores: 2 a 8 (dependendo da sala)

Mais informações: https://escape60.com.br/produto/misterio-vo-berta-dpa/

Jogo on-line D.P.A. – “Terremoto do Prédio Azul”

Classificação indicativa: Livre.

Preço: de R$ 14,90

Acesso e informações: https://escape60.com.br/e60play/

D.P.A. Delivery – “A Hora Perdida de Cronos”

O jogo fica 24 horas com cada família. O Escape 60 Delivery será responsável por levar e recolher a maleta do jogo. Todas as peças serão devidamente higienizadas segundo os protocolos de prevenção à Covid-19. O jogo está disponível para a cidade de São Paulo, pelo valor de R$ 349,90. As reservas devem ser feitas pelo site: https://escape60.com.br/delivery/.

Sobre o Escape 60

O Escape 60 chegou ao Brasil em 2015 como uma opção inédita de jogo temático, presencial e interativo. A atração é composta por salas com temas distintos e inéditos, onde os participantes são desafiados a descobrir o enigma do jogo para, então, retornar à liberdade, com uma única condição: que tudo ocorra em apenas 60 minutos. Trata-se de uma experiência única de espírito de equipe, com o mínimo de duas pessoas e o máximo de 16 por sala, com instinto de investigação e capacidade de resolução de problemas. Hoje, a franquia está presente em 12 unidades, em sete cidades, e também desenvolve soluções para os meios corporativo e educacional. Em 2020, o Escape 60 levou toda a magia dos enigmas dos jogos de fuga ao mundo on-line, para que os escape 60 lovers possam continuar a se divertir com os enigmas da franquia, mesmo a distância. E, para aqueles que querem levar um pedacinho do Escape 60 para casa, a franquia tem um e-commerce no qual comercializa produtos exclusivos e jogos desafiadores, além do serviço de delivery com entrega rápida, para a diversão não parar.