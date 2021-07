Escape 60 é lazer e diversão para as férias

O Escape 60, marca pioneira no desenvolvimento de jogos de fuga presenciais no Brasil, aquece as férias de julho com uma combinação pra lá de especial: estrutura, segurança e muitos desafios e enigmas para todos os gostos e idades. As unidades de São Paulo estão localizadas em Pinheiros, Vila Olímpia e Moema e funcionam diariamente, das 10 horas às 21 horas, com agendamento prévio.

Com o objetivo de desafiar as habilidades de desvendar mistérios e resolver enigmas, os jogadores têm a missão de escapar das salas temáticas, em até 60 minutos. Entre as atrações que vão garantir a diversão de toda a família, estão as novidades da nova unidade da Henrique Schaumann, as salas Bob Esponja, Detetives do Prédio Azul e Bruxa do 71 – O Sumiço do Chaves.

Para os fãs de terror e suspense, os destaques são as salas ‘Corredor da Morte’ e ‘Cidade Fantasma’, na Vila Olímpia, que já se tornaram clássicos do Escape 60, além da sala ‘FBI – Ataque em Nova Iorque’, a nova queridinha da unidade em 2021. Na Henrique Schaumann, ainda é possível se aventurar nas salas “Manicômio de Zagreb”, “Pânico no Avião” e “Pânico no Metrô”. Por fim, em Moema, uma das mais pedidas é a sala “PS: Tenha Medo!”, em que os jogadores têm até 60 minutos para escapar de um assassino em série.

Todas as salas e atrações disponíveis podem ser conferidas, diretamente, no site do Escape 60, por onde, também, devem ser realizados os agendamentos (www.escape60.com.br).

Vale ressaltar que todos os cuidados para segurança e higiene estão sendo tomados e muito bem controlados. As unidades funcionam com horários reduzidos, horas marcadas e um menor número de pessoas por sala (máximo de 6 a 8 pessoas – dependendo da sala), sendo todos da mesma família ou convívio, a fim de seguir os protocolos da Covid-19 e garantir a segurança de colaboradores e clientes, sem perder a diversão.

Serviço:

São Paulo

Escape 60 Pinheiros

Endereço: Rua Henrique Schaumann, 717 – Pinheiros, São Paulo

Tel.: (11) 3061-1911

Horário de Funcionamento: 10h às 21h

Escape 60 Vila Olímpia

Endereço: Rua Baluarte 18 – Vila Olímpia – São Paulo/SP

Tel.: (11) 3842-9066

Horário de Funcionamento: 10h às 21h

Escape 60 Moema

Endereço: Al. dos Jurupis,1.479 – Moema – São Paulo/SP

Tel.: (11) 5042-0064

Horário de Funcionamento: 10h às 21h

Valor do ingresso: R$ 89,00 por pessoa

Quantidade de pessoas por sala: máximo de 6 a 8 dependendo da sala (de acordo com os protocolos da Covid-19)

Crianças abaixo de 5 anos: não são pagantes.

Crianças menores de 12 anos: devem estar acompanhadas por um adulto.

Sobre o Escape 60

O Escape 60 chegou ao Brasil em 2015 como uma opção inédita de jogo temático, presencial e interativo. A atração é composta por salas com temas distintos e inéditos, onde os participantes são desafiados a descobrir o enigma do jogo para, então, retornar à liberdade, com uma única condição: que tudo ocorra em apenas 60 minutos. Trata-se de uma experiência única de espírito de equipe, com o mínimo de duas pessoas e o máximo de 16 por sala, com instinto de investigação e capacidade de resolução de problemas. Hoje a franquia está presente em 13 unidades em seis cidades brasileiras, além de uma unidade internacional no México. A marca também desenvolve soluções para os meios corporativos e educacionais. Em 2020, o Escape 60 levou toda a magia dos enigmas dos jogos de fuga para o mundo on-line, onde os escape 60 lovers podem continuar a se divertir com os enigmas da franquia, mesmo à distância. A marca também disponibiliza jogos no formato delivery, para que os participantes possam desvendar os mistérios no conforto do lar. E, para aqueles que querem levar um pedacinho do Escape 60 para casa, a franquia tem um e-commerce que comercializa produtos exclusivos e jogos desafiadores.