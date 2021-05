ERRAMOS. Diego não tem envolvimento com Corinthians e caso sequer é de corrupção

Diferentemente do que foi publicado pelo NM na nota Caso de Corrupção no Corinthians envolve Diego , o ex-prefeito de Americana Diego De Nadai não tem qualquer envolvimento com o caso citado, que é apenas um distrato entre Corinthians e a empresa. O caso sequer é de corrupção, apesar de o fim do contrato entre a empresa e clube de futebol.

A reportagem que cita o Diego é sobre um processo de improbidade administrativa em Americana e que nada tem a ver com corrupção, conforme colocamos. Pedimos desculpas!