Era das Experiências Totais é destacada no ENGAGE América Latina 2021

A Avaya (NYSE: AVYA), líder mundial em soluções para melhorar e simplificar as comunicações e a colaboração, irá promover a edição 2021 do evento Avaya ENGAGE América Latina, que será realizado nos dias 25 e 26 de agosto, das 12h às 16h30, pelo segundo ano consecutivo em formato digital. A empresa pretende reunir mais de 6 mil participantes, entre clientes, parceiros de negócios e influenciadores da indústria de mais de 40 países latino-americanos.

Com a participação de 60 patrocinadores e colaboradores, a edição de 2021 irá reunir executivos de toda a região por meio de 14 sessões, nove conferências de destaque, sete casos de sucesso de clientes de diversos países, seis palestrantes convidados, um Fórum de CIOs presidido pela IDC América Latina e a entrega do prêmio “Avaya Customer Experience Awards”. Todas as atividades estarão disponíveis em três idiomas (português, espanhol e inglês).

“O mundo mudou. Os clientes de hoje querem tudo diferente do que almejavam ontem e do que vão desejar amanhã. Na Avaya nos adaptamos rapidamente e estamos constantemente ouvindo nossos clientes e o mercado em geral”, afirma Natalia Sanchon, Líder de Marketing da Avaya na América Latina. “Vivemos uma nova época em que todas as empresas devem orquestrar eventos memoráveis para seus clientes, fazendo com que a própria memória se torne o produto. E é isso que o ENGAGE, nosso principal evento, tem como objetivo: oferecer experiências memoráveis para nossos clientes, usuários, parceiros e tomadores de decisão em toda a região da América Latina. ”

Galib Karim, vice-presidente da Avaya na América Latina, destaca que vivemos em uma economia de experiência em que o que importa para as pessoas é como você as faz sentir. “Para competir, as empresas devem orientar as experiências de cada cliente em momentos inesquecíveis, pois em um futuro próximo o atendimento tradicional não será mais suficiente. Não se trata mais apenas de canais de comunicação, trata-se de oferecer uma experiência total. Por isso, convidamos todas as empresas, distribuidores, implementadores, analistas e meios de comunicação da região a se juntarem a nós no Avaya ENGAGE América Latina 2021, onde encontrarão as estratégias, soluções e depoimentos de quem está tornando possível levar seus negócios para outro nível para gerar as melhores experiências para seus clientes e seus colaboradores”, explica a executiva.

Jim Chirico, presidente e CEO da Avaya, abrirá o evento com a palestra “Tudo incluído na viagem para a Nuvem”, que será o ponto de partida para sessões gerais sobre tecnologias inovadoras baseadas na nuvem e habilitadas com inteligência artificial, comunicação “como serviço”, robotização para gerar experiências totais, além da estratégia abrangente para parceiros de negócios.

Como inovação, este ano o Avaya ENGAGE América Latina 2021 apresentará casos de sucesso de clientes de diferentes setores e geografias da região, com destaque para Clearsale e Banco Santander como os clientes da empresa no Brasil.

Este ano, o Avaya ENGAGE América Latina também contará com a participação de personalidades de diferentes áreas que demonstrarão que as melhores experiências podem ser geradas para todo o mundo. Entre os confirmados estão: Pep Guardiola, ex-jogador de futebol espanhol e técnico do Manchester City (Inglaterra); Carlos Vives, cantor, ator e compositor colombiano que funde gêneros como cumbia e vallenato com pop e rock; Paola Aldaz, executiva líder em inovação, desenvolvimento de negócios e transformação digital; e Mateo Salvatto, um jovem empresário argentino e CEO da Asteroid, empresa de tecnologia inclusiva que criou um aplicativo para ajudar pessoas com deficiência auditiva.

Como todos os anos, nesta edição a Avaya também se compromete com a sociedade latino-americana. Por isso, durante o evento, apoiará a UNICEF em sua ajuda humanitária e esforços de desenvolvimento para crianças e mães em países em desenvolvimento, por meio de uma doação para cada tweet gerado com a #AVAYAENGAGE

Sobre a Avaya

As empresas são construídas pelas experiências que fornecem, e todos os dias milhões dessas experiências são fornecidas pela Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA). A Avaya está moldando o que vem por aí para o futuro do trabalho, com inovação e parcerias que proporcionam benefícios empresariais revolucionários. Nossas soluções de comunicação em nuvem e ecossistema de aplicativos em várias nuvens possibilitam experiências personalizadas, inteligentes e sem esforço para clientes e funcionários, ajudando a alcançar ambições estratégicas e os resultados desejados. Juntos, temos o compromisso de ajudar a expandir seus negócios, oferecendo experiências que importam.