Equipes da Guarda de Nova Odessa evitam furtos de cabos no final de semana

Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa evitaram dois furtos de cabos em pontos diferentes da cidade no último final de semana. No primeiro caso, na tarde do último sábado (15/01), um morador avistou um indivíduo com uma mochila vermelha pulando o alambrado da Estação Elevatória de Esgoto da Coden Ambiental situada no Parque Triunfo e informou o controle da corporação por telefone.

“Os GCMs Piconi, Candido e Luccas se deslocaram até o local, onde, ao fazer a averiguação no interior do recinto, visualizou o indivíduo escondido ao lado da caixa de força. De imediato, foi dada voz de prisão em flagrante o homem”, relatou a equipe.

Com o suspeito, foi localizada a mochila vermelha com três ferramentas do tipo torquês, utilizada para cortar fios e cabos, e um boné. Os GCMs notaram ainda que o suspeito já havia cortado os fios da caixa de força da estação, mas não tinha tido tempo de retirar os fios. “Conduzidos ao plantão policial, os objetos foram apreendidos e o autor (do delito), recolhido à Cadeia Pública de Sumaré, sob a natureza de furto qualificado tentado”, conclui o relatório da Guarda.

DOMINGO

No domingo (16/01), a corporação municipal evitou outro furto tentado de cabos, desta vez de telefonia. Duas equipes, formadas pelos GCMs Tadeu, Osmar, Maurício e de Paula, foram acionadas a averiguar um crime em andamento na Rodovia Rodolfo Kivitz, proximidades da entrada para o bairro Chácaras Central, para prestar apoio ao agente prestador de segurança da empresa Vivo.

Após ser acionado por alarme de furto de cabos telefônicos, o prestador se deslocou ao local e avistou um veículo Ford Fiesta de cor preta, placas de Americana, estacionado na rodovia, e um casal saindo do mato. Ao aproximarem-se e verem os guardas, os suspeitos correram novamente para o mato, em direção às Chácaras Central, deixando o veículo.

“Pelo local onde os mesmos estavam, foram localizados cerca de 100 metros de cabos telefônicos cortados e enrolados. Foi feito patrulhamento por toda a região, porém as partes (o casal) não foram localizadas. Por determinação da autoridade policial, o veículo foi recolhido, assim como os objetos nele encontrados – uma torquês, um pedaço de imã e um celular LG”, relata a GCM.

“A testemunha relatou ainda ter reconhecido as partes como sendo os mesmos que cometeram o mesmo tipo de crime em outra data, sendo que daquela vez a parte masculina fora capturada e presa. Os cabos foram devolvidos a testemunha e representante da empresa”, completa o relatório da Guarda.

FURTO

Na sexta-feira (14/01), a Guarda Municipal já havia atendido uma ocorrência de furto, desta vez no Bosque dos Cedros. “A GCM foi informada por populares que um indivíduo em atitude suspeita carregava uma bicicleta pelas ruas do bairro. De imediato, uma equipe se deslocou ao local e flagrou quando o indivíduo R.C.D. carregava a bicicleta e, ao perceber a aproximação da viatura, jogou o objeto em meio ao mato para se desvencilhar da rés furtiva”, contaram os guardas.

“Durante a abordagem, o homem confessou que havia furtado a bicicleta instantes antes, no estacionamento do Supermercado São Vicente. Os guardas foram até o supermercado e puderam localizar a vítima, (uma mulher) que ainda procurava por seu bem. Diante das informações, a vítima e o criminoso foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde o delegado de plantão registrou os fatos e determinou a devolução do bem à vítima. O criminoso permaneceu preso à disposição da Justiça”, relatou a corporação municipal – ressaltando tratar-se do único meio de locomoção da vítima.