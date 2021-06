Equipe Hot Car homenageia Amadeu Rodrigues

A equipe Hot Car New Generation segue para o Velocitta, onde disputará a terceira e quarta etapa da temporada 2021 da Stock Car, de ânimo renovado. O time chefiado por Babi Rodrigues agora ostenta uma verdadeira obra de arte em sua sede, localizada na cidade de Cajamar (SP): um painel de 2,4 metros de altura por 6 metros de largura com uma pintura que remete ao passado e ao futuro da equipe fundada por Amadeu Rodrigues.

O trabalho foi feito pelo renomado artista plástico Henrique EDMX Montanari, que tem em seu portfólio a pintura de um edifício de oito andares na avenida Nove de Julho, em São Paulo, feita com o recurso de realidade aumentada. “Poder fazer este mural e retratar o grande Amadeu, a quem eu tive o prazer de conhecer e conviver, foi uma honra. Estar presente para marcar essa continuidade, essa passagem de bastão para a nova geração da equipe, esse legado, é algo muito especial para mim”, disse Montanari, premiado em diversos festivais de arte pelo mundo.

“As técnicas usadas foram semelhantes ao que se usa no muralismo com grafite, tudo praticamente à base de tinta spray”, concluiu Henrique, que dá à sua técnica o nome de “sprayssionismo realista”, misturando expressionismo com o uso de spray.

A revelação da obra pronta causou emoção nos integrantes da equipe, especialmente na chefe de equipe Babi Rodrigues, sua irmã Juliana, filhas de Amadeu Rodrigues, e na viúva de Amadeu, Cibele. “A palavra que define tudo isso que foi feito, essa verdadeira obra de arte do Henrique, é amor. Agora eu tenho a honra de poder ter o olhar do meu pai todos os dias me abençoando no meu local de trabalho”, emocionou-se Babi.

Primeiro fim de semana de etapa dupla da temporada

O fim de semana de corridas em Mogi Guaçu (SP) vai marcar o primeiro fim de semana com duas etapas na temporada 2021. No sábado, dia 19, será disputada a terceira etapa (com duas corridas) e no domingo, dia 20, a quarta etapa do campeonato. A Hot Car New Generation vai alinhar seus dois carros na principal categoria do automobilismo sul-americano.

Tuca Antoniazi está ansioso para o fim de semana duplo, mesmo não sendo o seu circuito favorito. “Estou ansioso para o fim de semana, serão duas etapas, então é muito agitado. É uma pista muito técnica, eu não gosto muito, mas fiz uns treinos na semana passada e vamos para cima tentar o melhor resultado possível”, disse o gaúcho, piloto do Chevrolet Cruze #54.

Por outro lado, Felipe Lapenna tem a pista do interior paulista como sua favorita no calendário. “Sempre tive bons resultados lá. É a pista da temporada que eu mais gosto, é um circuito bem completo e bem técnico. Minha expectativa é muito boa, estamos evoluindo etapa a etapa na equipe e eu acredito que vamos ter um bom resultado no Velocitta. Nosso objetivo é chegar ao Q2”, disse. “No meu primeiro ano, em 2017, eu largaria em nono e acabei quebrando no grid. Em 2018 cheguei em 10º, largaria na pole e novamente quebrei parado no grid”, completou o piloto do #110.

A programação de pista começa na sexta-feira, dia 18, com duas sessões de treinos livres. No sábado acontece o classificatório e as duas corridas válidas pela terceira etapa, com transmissão do SporTV2 e da Band. No domingo a programação se repete, com classificatório e as duas provas válidas pela quarta etapa, com as mesmas transmissões.

Programação:



Sexta-feira, 18 de junho

Shakedown: 8h00 – 8h10

Treino Livre 1: 8h50 – 10h00

Treino Livre 2: 12h00 – 13h00

Treino Estreantes: 14h50 – 15h20

Sábado, 19 de junho (3ª etapa)

Warmup: 9h25 – 9h35

Classificatório: 10h00 – 10h45

Corrida 1: 13h10 (30 minutos + 1 volta)

Corrida 2: 13h50 (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 20 de junho (4ª etapa)

Warmup: 8h30 – 8h40

Classificatório: 9h10 – 9h55

Corrida 1: 13h10 (30 minutos + 1 volta)

Corrida 2: 13h50 (30 minutos + 1 volta)