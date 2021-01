Equipe do tapa-buraco nas ruas em Americana

Funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana estão executando, nesta sexta-feira (22), serviços de tapa-buracos em diversas vias da cidade. A manutenção é realizada diariamente para a melhoria e conservação das vias.

Na programação desta sexta-feira receberão o serviço a Avenida Antonio Pinto Duarte, Rua Cícero Jones com Comendador Müller, Álvaro Ribeiro com Sebastião Antas, Cemitério Parque Gramado, entre outros locais.

Esta semana as melhorias foram realizadas nas vias Armando Alves, Gioconda Cibin, Armando Salles de Oliveira, Elizeth Cardoso, José Fogo, Jair Amorim, Armando Gonçalves da Rocha, Avenida do Compositor, Avenida Afonso Pansan, Padre Oswaldo Vieira de Andrade, Pedro Piolli, Barretos, Avenida Campos do Jordão, Açucenas, Avenida São Jerônimo, Olavo Bilac, Inhaúma, Guerino Gobbo, São Salvador, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Rua Parati, Eugênio Bertini, Florindo Cibin, Itacolomi e Jaú.