Equipe do setor 192 recebe capacitação em Americana

A equipe do setor de atendimento pré-hospitalar (192 – Urgência e Emergência), composta por 20 servidores, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas, recebeu uma capacitação no método SAVER (Abordagem Sistematizada para Resgate de Vítimas Encarceradas). O treinamento ocorreu na base do Corpo de Bombeiros, de Sumaré, entre os dias 11 e 12 de fevereiro, sendo ministrado pelo instrutor Laercio Sant’ana Júnior, bombeiro daquele município.

O objetivo foi ampliar conhecimentos e habilidades básicas no atendimento às ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas presas às ferragens. Também foram abordados os tipos de encarceramento, noções básicas de desencarceramento, uso correto de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), entre outras questões.